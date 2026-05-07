5000 років тому щось дивне почало змінювати мозок собак: як це сталося досі незрозуміло

Нове дослідження показує, що кілька тисяч років тому мозок собак несподівано почав зменшуватися — причина цього процесу досі залишається загадкою.

Люди і собаки тисячоліттями живуть пліч-о-пліч: за цей час ми значно змінили тіла і поведінку тварин, але тепер вчені виявили щось цікаве. Нові дані вказують на те, що ще 5000 років тому собаки вже зазнали різкого зменшення розміру мозку — задовго до початку їхньої взаємодії з людьми, пише Фокус.

Раніше вважалося, що ця зміна сходиться з початковим одомашненням тварин. Однак нові дані переносять походження цієї зміни на пізніші землеробські суспільства, де повсякденне життя з людьми могло змінити тіло і поведінку собак.

За словами доктора Томаса Куккі з Французького національного центру наукових досліджень (CNRS), вони з колегами вивчили черепи з поселення на березі озера в Шалене на сході Франції, які зберегли внутрішній простір, у якому колись містився мозок, що є прямим свідченням цієї зміни.

Результати аналізу показують, що у цих стародавніх собак об'єм мозку від самого початку був меншим, ніж у вовків, що мешкали поблизу, — відмінності могли сягати близько 46%. Вчені стверджують, що ця відмінність занадто велика, щоб її можна було пояснити лише розміром тіла. Ба більше, відмінність є постійною для кількох особин із цього поселення. Таке виражене зменшення вказує на умови в осілому людському середовищі як на рушійну силу — залишаючи відкритим питання про те, які саме чинники призвели до цієї зміни.

Команда проаналізувала тварину віком 35 000 років з печери Гойє в Бельгії та тварину віком 15 000 років з Бом-Трокада на півдні Франції. Результати вказують, що в жодного з них не спостерігалося об'єму мозку, очікуваного, якби менший об'єм мозку з'явився під час першого тісного контакту вовків і людей. Один екземпляр з Гойє мав трохи більший об'єм мозку по відношенню до довжини черепа, що робить походження ранніх собак більш заплутаним, ніж проста історія про зменшення об'єму.

Відомо, що сільськогосподарські поселення змінили життя собак, концентруючи недоїдки, людей, худобу, запахи і небезпеку в одному місці. У Шалені собачі черепи були знайдені разом з відходами, а не в спеціальних похованнях, що пов'язує їх зі звичайним сільським життям. Аналіз вказує, що тіла тварин були невеликими, а об'єм мозку відповідав об'єму мозку сучасних маленьких тер'єрів і декоративних порід. Учені стверджують, що жителі села, ймовірно, розводили тварин подібно до того, як це роблять сучасні власники. Однак сильний відбір уже діяв до появи формальних порід.

За словами авторів дослідження, мозок витрачає енергію, а тому зменшення обсягу мозкової тканини може економити калорії, коли їжа мізерна. Таким чином, учені вважають, що сільські собаки, ймовірно, заплатили високу ціну за кожен зайвий грам нервової тканини. Ця ідея залишається недоведеною, проте біологія пропонує практичний шлях від сільських відходів до зменшення розміру собачого мозку.

Об'єм мозку також впливає і на поведінку тварин: зменшення об'єму тканини може змінити баланс між гнучким мисленням і швидкою реакцією. Утім, учені попереджають, що менший розмір мозку зовсім не робить зі стародавніх собак "невдачливих вовків".

Автори зазначають, що хронологія подій тепер виглядає чіткішою, але причина зменшення мозку в собак усе ще залишається незрозумілою.

Під час написання використовували матеріали Royal Society Open Science, Earth.com.