Солнце отправило пламенный "привет" Земле: магнитная буря уже на подходе (видео)

На Солнце произошла мощная солнечная вспышка магнитудой M5.7, которая вызвала огромный выброс корональной массы (ВКМ). Ученые говорят, что этот выброс может нанести касательный удар по Земле уже в конце этой недели.

Извержение произошло в области солнечных пятен AR4436, которая сейчас обращена в сторону Земли. По мере того, как активная область будет смещаться в течение следующих нескольких дней, любые крупные вспышки или ВКМ, которые она производит, будут еще больше направлены на нас.

Хотя большая часть недавно образовавшегося выброса корональной массы (CME) движется на восток от Земли, Центр прогнозирования космической погоды NOAA и Метеорологическая служба Великобритании заявляют, что часть расширяющегося шлейфа солнечного вещества может все еще задеть Землю примерно в начале 13 мая. В таком случае, это может вызвать незначительные (G1) геомагнитные бури, усиливая полярные сияния на севере США и в Великобритании.

Солнечные вспышки оцениваются по шкале A, B, C, M и X — последняя категория является самой мощной. Каждая ступень соответствует десятикратному увеличению выработки энергии. Недавняя вспышка достигла силы M5,7, что делает ее мощной вспышкой, способной нарушить радиосвязь на Земле.

По данным NOAA, извержение солнечной вспышки повлияло на радиосвязь над Атлантическим океаном. Такие помехи происходят, когда интенсивное рентгеновское и ультрафиолетовое излучение от солнечных вспышек ионизирует верхние слои атмосферы Земли. В процессе создаются помехи для высокочастотных радиосигналов, используемых авиаторами, моряками и радиолюбителями.

Ожидается, что последний выброс корональной массы не приведет ни к чему похожему на бурю в мае 2024 года. Ученые говорят, что слабый касательный удар все же может вызвать незначительные геомагнитные бури в конце этой недели.

Исследователи предупреждают о возможном увеличении солнечной активности. Оба агентства сходятся во мнении, что в ближайшие дни существует вероятность дополнительных вспышек класса M и, возможно, даже извержений класса X, поскольку области солнечных пятен AR4436 и AR4432 продолжают эволюционировать.

Напомним, космический аппарат NASA зафиксировал появление на Солнце вспышки класса Х5.16. Это событие сопровождалось выбросом плазмы, направленной в сторону Земли.

При написании этого материала использованы источники: NOAA, Space.com.