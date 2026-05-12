Сонце відправило полум'яний "привіт" Землі: магнітна буря вже на підході (відео)

На Сонці стався потужний сонячний спалах магнітудою M5.7, який спричинив величезний викид корональної маси (ВКМ). Вчені кажуть, що цей викид може завдати дотичного удару по Землі вже наприкінці цього тижня.

Виверження сталося в області сонячних плям AR4436, яка зараз повернута в бік Землі. У міру того, як активна область зміщуватиметься протягом наступних кількох днів, будь-які великі спалахи або ВКМ, які вона виробляє, будуть ще більше спрямовані на нас.

Хоча більша частина викиду корональної маси (CME), що нещодавно утворився, рухається на схід від Землі, Центр прогнозування космічної погоди NOAA і Метеорологічна служба Великої Британії заявляють, що частина шлейфу сонячної речовини, що розширюється, може все ще зачепити Землю приблизно на початку 13 травня. У такому разі, це може спричинити незначні (G1) геомагнітні бурі, посилюючи полярні сяйва на півночі США та у Великій Британії.

Відео дня

Сонячні спалахи оцінюються за шкалою A, B, C, M і X — остання категорія є найпотужнішою. Кожен ступінь відповідає десятикратному збільшенню вироблення енергії. Нещодавній спалах досяг сили M5,7, що робить його найпотужнішим спалахом, здатним порушити радіозв'язок на Землі.

За даними NOAA, виверження сонячного спалаху вплинуло на радіозв'язок над Атлантичним океаном. Такі перешкоди відбуваються, коли інтенсивне рентгенівське й ультрафіолетове випромінювання від сонячних спалахів іонізує верхні шари атмосфери Землі. У процесі створюються перешкоди для високочастотних радіосигналів, які використовують авіатори, моряки та радіоаматори.

Очікується, що останній викид корональної маси не призведе ні до чого схожого на бурю в травні 2024 року. Науковці кажуть, що слабкий дотичний удар все ж може спричинити незначні геомагнітні бурі наприкінці цього тижня.

Дослідники попереджають про можливе збільшення сонячної активності. Обидва агентства сходяться на думці, що найближчими днями існує ймовірність додаткових спалахів класу M і, можливо, навіть вивержень класу X, оскільки області сонячних плям AR4436 і AR4432 продовжують еволюціонувати.

Нагадаємо, космічний апарат NASA зафіксував появу на Сонці спалаху класу Х5.16. Ця подія супроводжувалася викидом плазми, спрямованої в бік Землі.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: NOAA, Space.com.