Мировые элиты учатся управлять клетками человека дистанционно: патент породил теорию заговора

В центре скандала оказался патент, выданный элитному биомедицинскому исследовательскому институту в Нью-Йорке. В документе подробно описывается технология, которая позволяет “дистанционно управлять функциями клеток”.

В центре скандала оказался патент, выданный элитному биомедицинскому исследовательскому институту в Нью-Йорке. В документе подробно описывается технология, которая позволяет “дистанционно управлять функциями клеток”.

Патент был выдан Рокфеллеровскому университету еще в 2018 году, но только сейчас получил широкую огласку. Документ описывает использование крошечных искусственно созданных частиц, называемых наночастицами. Они могут быть направлены на определенные типы клеток либо извне клетки, либо путем помещения внутрь нее.

При воздействии радиоволн частицы нагреваются и активируют термочувствительные каналы внутри целевых клеток. Затем это тепло запускает биологическую реакцию внутри клетки, например, активирует определенные гены или стимулирует выработку белков.

Відео дня

В патенте говорится, что такая технология может быть использована для лечения широкого спектра заболеваний и расстройств путем дистанционной активации определенных клеточных функций внутри организма.

Патент на новую технологию управления клетками человека Фото: US Patent & Trademark Office

Несмотря на то, что подобная технология может произвести революцию в здравоохранении, патент вызвал опасения и породил теории заговора. Дело в том, что Рокфеллеровский университет давно связывают с влиятельной семьей Рокфеллеров. Династия долгое время была объектом обвинений в тайном влиянии на мировую политику, финансы и создании так называемого «Нового мирового порядка».

Пользователи социальных сетей предполагают, что технология теоретически может быть использована для неврологического или поведенческого манипулирования, несмотря на то, что патент ориентирован на медицинские исследования.

“Планы мировой элиты раскрыты. Означает ли патент, зарегистрированный на имя Рокфеллеровского университета, конец биологической независимости человечества?”, - пишет один из конспирологов в сети.

Тем не менее, подобные утверждения не подтверждаются доказательствами, представленными в самом патенте.

В научных терминах, использование в патенте фразы «дистанционное управление функцией клеток» означает дистанционную активацию биологических реакций в целевых клетках с помощью радиочастотных сигналов.

Технология работает путем прикрепления специально разработанных наночастиц к определенным клеткам. Когда эти частицы подвергаются воздействию радиочастотного поля, они слегка нагреваются и активируют термочувствительные каналы внутри целевых клеток.

Эта активация может запускать биологические реакции, такие как включение генов, производство белков, высвобождение гормонов, таких как инсулин, или активация нейронов.

Исследователи заявили, что система потенциально может быть использована для лечения таких заболеваний, как диабет, болезнь Паркинсона, хроническая боль, инсульт, гормональные расстройства, иммунные расстройства и некоторые неврологические заболевания.

В исследовании говорится, что несколько опытов было проведено на мышах. В первом случае, ученым удалось снизить уровень сахара в крови животных без хирургического вмешательства или имплантации электрических устройств.

Согласно патенту, общая цель заключалась в создании неинвазивного метода дистанционной активации целевых клеток внутри организма для потенциального лечения таких заболеваний, как диабет, неврологические расстройства и гормональные заболевания.

Другие новости науки

Ученые впервые в мире управляли сознанием удаленно. Исследователи считают, что им удалось совершить прорыв в неврологии, использовав новый метод нацеливания путей в мозге.

Открытие нового cигнала в клетках мозга намекает на его вычислительные возможности. Недавнее исследование показало, что клетки мозга обладают логическим инструментом, который может иметь значительные последствия для области вычислительной техники.

При написании этого материала использованы материалы