Світові еліти вчаться керувати клітинами людини дистанційно: патент породив теорію змови

У центрі скандалу опинився патент, виданий елітному біомедичному дослідницькому інституту в Нью-Йорку. У документі детально описується технологія, яка дає змогу "дистанційно керувати функціями клітин".

Патент був виданий Рокфеллерівському університету ще 2018 року, але тільки зараз набув широкого розголосу. Документ описує використання крихітних штучно створених частинок, званих наночастинками. Вони можуть бути спрямовані на певні типи клітин або ззовні клітини, або шляхом поміщення всередину неї.

Під час впливу радіохвиль частинки нагріваються й активують термочутливі канали всередині цільових клітин. Потім це тепло запускає біологічну реакцію всередині клітини, наприклад, активує певні гени або стимулює вироблення білків.

У патенті йдеться про те, що така технологія може бути використана для лікування широкого спектра захворювань і розладів шляхом дистанційної активації певних клітинних функцій усередині організму.

Патент на нову технологію управління клітинами людини Фото: US Patent & Trademark Office

Незважаючи на те, що подібна технологія може зробити революцію в охороні здоров'я, патент викликав побоювання і породив теорії змови. Річ у тім, що Рокфеллерівський університет давно пов'язують із впливовою сім'єю Рокфеллерів. Династія тривалий час була об'єктом звинувачень у таємному впливі на світову політику, фінанси і створенні так званого "Нового світового порядку".

Користувачі соціальних мереж припускають, що технологія теоретично може бути використана для неврологічного або поведінкового маніпулювання, незважаючи на те, що патент орієнтований на медичні дослідження.

"Плани світової еліти розкрито. Чи означає патент, зареєстрований на ім'я Рокфеллерівського університету, кінець біологічної незалежності людства?", — пише один із конспірологів у мережі.

Проте подібні твердження не підтверджуються доказами, представленими в самому патенті.

У наукових термінах, використання в патенті фрази "дистанційне керування функцією клітин" означає дистанційну активацію біологічних реакцій у цільових клітинах за допомогою радіочастотних сигналів.

Технологія працює шляхом прикріплення спеціально розроблених наночастинок до певних клітин. Коли ці частинки піддаються впливу радіочастотного поля, вони злегка нагріваються і активують термочутливі канали всередині цільових клітин.

Ця активація може запускати біологічні реакції, як-от увімкнення генів, виробництво білків, вивільнення гормонів, таких як інсулін, або активація нейронів.

Дослідники заявили, що систему потенційно можна використовувати для лікування таких захворювань, як діабет, хвороба Паркінсона, хронічний біль, інсульт, гормональні розлади, імунні розлади та деякі неврологічні захворювання.

У дослідженні йдеться, що кілька дослідів було проведено на мишах. У першому випадку, вченим вдалося знизити рівень цукру в крові тварин без хірургічного втручання або імплантації електричних пристроїв.

Згідно з патентом, загальна мета полягала у створенні неінвазивного методу дистанційної активації цільових клітин усередині організму для потенційного лікування таких захворювань, як діабет, неврологічні розлади та гормональні захворювання.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали