Физики наконец-то обнаружили неуловимую темную материю: заполняет 85% Вселенной (фото)

У ученых есть лишь косвенные доказательства того, что темная материя существует, но нужны прямые. Новое исследование предполагает, что таинственное вещество было обнаружено еще в 2019 году.

Получение прямых доказательств существования темной материи станет историческим открытием. Теперь физики считают, что они, возможно, такие доказательства получили и скрываются они в гравитационных волнах. Это пульсации в ткани пространства-времени, возникшие при столкновении и слиянии черных дыр. Эти объекты, как предполагается, окутаны облаком из темной материи и гравитационные волны содержат в себе отпечаток влияния загадочного вещества.

Моделирование темной материи и черных дыр, выпускающих гравитационные волны

Альберт Эйнштейн в начале XX века предположил, что столкновение и слияние черных дыр, а также нейтронных звезд, создает гравитационные волны. Они распространяются по космосу почти со скоростью света и их можно зафиксировать на Земле. Только в 2015 году физики впервые обнаружили гравитационные волны, исходящие от слияния черных дыр. С тех пор были обнаружены сотни сигналов гравитационных волн, каждый из которых содержит информацию как о событии слияния, так и о массе и других характеристиках, принимавших в нем участие.

Авторы исследования решили выяснить, могут ли сигналы гравитационных волн содержать и другую информацию, например, о темной материи. Это странное вещество, которое, как считается заполняет 85% Вселенной, но останется невидимым, ведь оно не взаимодействует со светом. Темная материя, как считается, взаимодействует с обычной материей, состоящей из известных частиц, только с помощью гравитации. Именно гравитационным влиянием темной материи объясняются некоторые важные астрономические явления. У ученых есть лишь косвенные доказательства того, что темная материя существует, но нужны прямые.

Художественное изображение гравитационных волн (красных и синих), испускаемых парой черных дыр во время слияния, которые находятся внутри облака из темной материи Фото: ScienceAlert

Согласно одной из теорий, темная материя состоит из чрезвычайно легких частиц, масса которых значительно меньше массы электрона. Эти частицы, как предполагают физики, создают поле и вместе могут вести себя как волна в экстремальных условиях, в частности, рядом с черными дырами.

Известно, что вращение черных дыр увлекает за собой само пространство-время, поэтому энергия вращения может влиять на облака из темной материи, которыми окутаны черные дыры, считают физики.

Моделирование поля темной материи вокруг двух черных дыр Фото: ScienceAlert

В то же время облака из темной материи должны изменять динамику черных дыр во время их столкновения. Таким образов в гравитационных волнах должен сохраниться характерный отпечаток темной материи, как предполагает новое исследование.

Физики создали моделирование, чтобы выяснить, какую форму будут иметь гравитационные волны при движении сквозь темную материю, а не через пустое пространство. После этого они изучили десятки сигналов гравитационных волн и обнаружили одно событие, которое наиболее соответствует моделированию. Этот сигнал гравитационных волн был обнаружен в 2019 году и предполагается, что слияние черных дыр произошло в облаке из темной материи.

Это значит, что физики, возможно, наконец-то обнаружили неуловимую темную материю. И все же авторы исследования говорят, что нужно еще несколько раз проверить полученные результаты.

При написании материала использованы источники: Physical Review Letters, ScienceAlert.