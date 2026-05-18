Место жительства влияет на скорость старения: ученые обнаружили новую зависимость, — Cell

Ученые Стэнфордского университета заметили зависимость между скоростью старения, генетическим происхождением и местом жительства человека, написали на научном портале. Среди прочего, выяснилось, что люди азиатского происхождения быстрее стареют, если живут не там, откуда происходят их гены. Действительно ли переезд на другой континент может ускорить или замедлить старение?

Исследование провели на 322 здоровых добровольцах из Европы, Восточной и Южной Азии, говорится в материале на IFL Science со ссылкой на статью в научном журнале Cell. Выяснилось, что генетическое происхождение влияет на патогены, кишечные бактерии, а также на молекулы, которые образуются при обмене веществ (метаболиты). А от этого зависит, вероятно, будут ли проблемы с сердцем или сосудами, то есть — стареет ли организм. При этом, даже если человек переехал на другой континент, свои генетические особенности он "заберет с собой". То есть генетика будет определять то, что в итоге тормозит или замедляет старение, говорится в материале.

Среди выводов группы ученых Стэнфордского университета — данные о старении людей с разных континентов в зависимости от переезда. Например, люди, которые генетически происходят из Восточной Азии, биологически будут стареть быстрее, если переедут на другой континент. Зато у европейцев ситуация другая — они будут стареть медленнее, установили ученые.

"Результаты раскрывают сложную связь между генетикой и окружающей средой и могут предложить клиницистам лучшее понимание медицинской помощи для различных групп населения", — говорится в статье.

Кроме того, обнаружили связь между геном теломеразы, от которого зависит старение, и определенной кишечной бактерией, при этом связь между ними зависит от жировой молекулы под названием сфингомиелин. В статье объясняется, что сфингомиелин влияет на активность гена теломеразы, а на сфингомиелин влияет бактерия в кишечнике, а на бактерии влияет внешняя среда.

В журнале The Cell научная группа опубликовала инфографику, на которой схематично показала влияние генов и места жительства на скорость старения.

Старение человека — выводы ученых о теломеразе и кишечной палочке Фото: Cell

Старение человека — детали

