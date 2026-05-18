Місце проживання впливає на швидкість старіння: учені виявили нову залежність, — Cell

Вчені Стенфордського університету помітили залежність між швидкістю старіння, генетичним походженням і місцем проживання людини, написали на науковому порталі. Серед іншого, з'ясувалось, що люди азійського походження швидше старіють, якщо живуть не там, звідки походять їхні гени. Чи справді переїзд на інший континент може прискорити або уповільнити старіння?

Дослідження провели на 322 здорових добровольцях з Європи, Східної та Південної Азії, ідеться у матеріалі на IFL Science з посиланням на статтю у науковому журналі The Cell. З'ясувалось, що генетичне походження впливає на патогени, кишкові бактерії, і також на молекули, які утворюються під час обміну речовин (метаболіти). А від цього залежить, чи матиме людина проблеми з серцем чи судинами, тобто — чи старіє організм. При цьому, навіть якщо людина переїхала на інший континент, свої генетичні особливості вона "забере з собою". Тобто генетика стабільно визначатиме те, що в підсумку гальмує чи сповільнює старіння, ідеться у матеріалі.

Серед висновків групи науковців Стенфордського університету — дані про старіння людей з різних континентів залежно від переїзду. Наприклад, люди, які генетично походять зі Східної Азії, біологічно старітимуть швидше, якщо переїдуть на інший континент. Натомість у європейців ситуація інша — вони старітимуть повільніше, встановили вчені.

"Результати розкривають складний зв'язок між генетикою та навколишнім середовищем і можуть запропонувати клініцистам краще розуміння медичної допомоги для різних груп населення", — ідеться у статті.

Крім того, виявили зв'язок між геном теломерази, від якого залежить старіння, та певною кишковою бактерією, при цьому зв'язок між ними залежить від жирової молекули під назвою сфінгомієлін. У статті пояснюється, що сфінгомієлін впливає на активність гена теломерази, а на сфінгомієлін впливає бактерія у кишківнику, а на бактерії впливає зовнішнє середовище.

У журналі The Cell наукова група опублікувала інфографіку, на якій схематично показала вплив генів та місця проживання на швидкість старіння.

Старіння людини — висновки науковців про теломеразу та кишкову паличку Фото: Cell

Старіння людини — деталі

Нагадуємо, науковці встановили, після якого віку стають особливо помітні зміни, пов'язані зі старінням.