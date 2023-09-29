Дожити до 120 років стає реальністю: лишилось подолати деменцiю, — The Economist

Люди, які живуть довше, можуть більше піклуватися про загрози, які вбачаються у перспективі, терпляче накопичувати капітал, що стане фактором появи ширшого середнього класу, а мудрість досвіду визначатиме більшу розсудливість у суспільстві.

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Сьогодні дожити до 100 і більше років стає реальністю, і наразі довгожителі у США та Британії вже складають майже 0,03% населення, пише у своєму Щоквартальнику технологій журнал The Economist. При цьому фахівці підкреслюють, що досягнення вже позначки у 120 років стає цілком розумним прагненням.

Як зазначають експерти, прогрес у подовженні тривалості життя досягався за рахунок боротьби з такими причинами смерті, як інфекційні захворювання, судинно-серцеві хвороби тощо. Єдине, що поки що вченим не вдалося зупинити, — деменція, але і ця задача може бути вирішена.

"Після багатьох років фальстартів ідея справжнього еліксиру довголіття набирає сили. За нею стоїть група захоплених і амбітних вчених і захоплених і корисливих мільярдерів. Дедалі частіше до них приєднуються звичайні люди, які дійшли думки, що правильна поведінка та здоровий спосіб життя можуть додати їм роки, а може, й десятиліття", — підкреслює Economist.

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Серед шляхів, які допоможуть подовжити життя, дослідники називають: управління біологічними процесами; омолодження клітин і тканин шляхом зміни "епігенетичних" маркерів на хромосомах, які вказують клітинам, які гени вони мають активувати; розробка препаратів, які знищують клітини, що "старіють"; "запуск" відновлювальних механізмів організму, які з часом слабшають.

Одна з причин занепокоєння вчених — мозок людини, і це не пов’язано з такими хворобами, як деменція. Просто мозок може не "наздоганяти" тіло.

"Уповільнення тілесного старіння не змінить те, що мозок має кінцеву ємність і, ймовірно, адаптований природним добором до звичайної тривалості життя. Тож суспільству доведеться шукати способи адаптації до нормального старіння мозку: наприклад, літні люди можуть дедалі частіше ставити своїм помічникам-щоденникам запитання, на які колись вони самі пам'ятали відповідь", — підкреслюється у виданні.

Проте, за словами джерел Economist, жодна з ідей подолання старості ще не пройшла офіційних випробувань саме на людях. Одна з причин — регулюючі органи не визнають старість як стан, який можна лікувати, а це ускладнює реєстрацію таких досліджень.

"Тим не менш, деякі випробування зараз тривають. Дослідження "Цільове старіння за допомогою метформіну" (tame) спостерігатиме за 3000 американцями віком від 60 до 70 років, щоб з’ясувати, чи справді препарат допомагає виживати в цілому", — повідомляє видання.

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Наразі можливості подолати старіння більш доступні для людей з пристойними статками. Спостерігаючи за такою зацікавленістю багатіїв до стартапів, що спеціалізуються на технологіях довголіття, дехто з фахівців висловлює побоювання, що вигоди отримають переважно заможні люди, які з часом перетворяться на пануючий клас довгожителів-мажорів.

"Однак технології поширюються, а разом з тим дешевшають. Будь-який розвиток, який змушує людей жити здоровими довше та повніше використовувати те, що може запропонувати світ, є приводом для радості", — запевняє Economist.

Найбільш очевидними позитивними наслідками довголіття, крім здорового способу життя, стануть збільшення тривалості трудової діяльності, збалансування гендерних питань, психологія збереження сімейних цінностей серед кількох поколінь. Проте найголовніше, зазначають експерти видання у дослідженні, — це прагнення зберегти повноцінне життя, і сьогодні ці зусилля вже надають перші результати.

Нагадаємо, Фокус писав, що вчені довели, що ходьба сходами допоможе привести тіло у форму і жити довше.

Раніше Фокус писав про те, що довголіття частково залежить від наших генів, а частково — від способу життя і правильних звичок.

Крім того, дослідники говорять про нову еру "наддовгожителів": до кінця століття люди зможуть жити до 130 років, а деякі — до 180-ти.