Люди зможуть жити до 180 років.

Дослідники говорять про нову еру "наддовгожителів": до кінця століття люди зможуть жити до 130 років, а деякі — до 180-ти.

Результати статистичного дослідження, яке провели канадські вчені, показали, що тривалість життя може досягати 180 років. Про це повідомляє Mirror.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Дослідники проблеми тривалості життя вважають, що до кінця цього століття люди зможуть жити до 130 років, а наддовгожителі — до 180, що набагато довше, ніж очікувалося раніше.

Наразі рекорд тривалості життя належить Жанні Кальман, француженці, яка у 1997 році померла у віці 122 років.

Міжнародна база даних довголіття, яка відстежує людей, які дожили щонайменше до 110 років, зазначає, що ризик смерті неухильно зростає з 50 років, проте сповільнюється до 80-ти. Коли ж людині виповнюється 110 років, ймовірність смерті наступного року сягає 50%.

Іншими словами, в деяких випадках межа тривалості життя в 130-180 років цілком можлива, а, за словами дослідника Лео Белзіла, верхньої межі тривалості життя взагалі не існує.

У щорічному статистичному звіті він зазначив, що дедалі більше людей розширюють вікову межу, що може спричинити суттєві наслідки для суспільства. Зокрема, можуть збільшитися витрати на медичні рахунки та соцвиплати, тому що в літньому віці люди зазвичай схильні до важких захворювань.

[ + – ] Фото: Jamie Williamson | Шотландка Луїза Вілсон померла у 109 років.

Нині понад десять людей у світі перебувають у віці старше 110 років.

Професор Ейлін Криммінс з Університету Південної Каліфорнії, який спеціалізується на питаннях тривалості життя, каже, що в майбутньому вартість медичного обслуговування зросте на кілька порядків.

Вона зазначає, що знадобляться значні зусилля, якщо ми хочемо, щоб люди були живі та здорові. Це буде неймовірно витратно: знадобиться замінити колінні та тазостегнові суглоби, рогову оболонку, серцеві клапани та ін.

"Ймовірно, ми зможемо це зробити, це все одно що підтримувати стару машину в робочому стані. Але зрештою людина все одно помре", — пояснює професор.

Раніше Фокус повідомляв, що українці в середньому живуть на 12 років менше, ніж у громадян ЄС. Експерти вважають, що основний фактор, який визначає, скільки років людина може прожити, не рівень медицини в Україні, а індивідуальний спосіб життя.

Нагадаємо, що в Японії найстаріша людина світу відсвяткувала своє 119-річчя. Кане Танака народилася в 1903 році і зараз чудово почувається. За словами жінки, вона любить шоколад, газовані напої та часто проводить час, розгадуючи головоломки.