Люди зможуть жити до 180 років.
Дослідники говорять про нову еру "наддовгожителів": до кінця століття люди зможуть жити до 130 років, а деякі — до 180-ти.
Результати статистичного дослідження, яке провели канадські вчені, показали, що тривалість життя може досягати 180 років. Про це повідомляє Mirror.
Дослідники проблеми тривалості життя вважають, що до кінця цього століття люди зможуть жити до 130 років, а наддовгожителі — до 180, що набагато довше, ніж очікувалося раніше.
Наразі рекорд тривалості життя належить Жанні Кальман, француженці, яка у 1997 році померла у віці 122 років.
Міжнародна база даних довголіття, яка відстежує людей, які дожили щонайменше до 110 років, зазначає, що ризик смерті неухильно зростає з 50 років, проте сповільнюється до 80-ти. Коли ж людині виповнюється 110 років, ймовірність смерті наступного року сягає 50%.
Іншими словами, в деяких випадках межа тривалості життя в 130-180 років цілком можлива, а, за словами дослідника Лео Белзіла, верхньої межі тривалості життя взагалі не існує.
У щорічному статистичному звіті він зазначив, що дедалі більше людей розширюють вікову межу, що може спричинити суттєві наслідки для суспільства. Зокрема, можуть збільшитися витрати на медичні рахунки та соцвиплати, тому що в літньому віці люди зазвичай схильні до важких захворювань.
Нині понад десять людей у світі перебувають у віці старше 110 років.
Професор Ейлін Криммінс з Університету Південної Каліфорнії, який спеціалізується на питаннях тривалості життя, каже, що в майбутньому вартість медичного обслуговування зросте на кілька порядків.
Вона зазначає, що знадобляться значні зусилля, якщо ми хочемо, щоб люди були живі та здорові. Це буде неймовірно витратно: знадобиться замінити колінні та тазостегнові суглоби, рогову оболонку, серцеві клапани та ін.
"Ймовірно, ми зможемо це зробити, це все одно що підтримувати стару машину в робочому стані. Але зрештою людина все одно помре", — пояснює професор.
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