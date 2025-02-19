Тривалість життя європейців знизилася: вчені розповіли, чому

Дослідники назвали основні чинники, відповідальні за зниження середньої тривалості життя в Європі.

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З 1990 року серед європейців виділялися вищою середньою тривалістю життя в усьому світі, але тепер учені виявили зниження. Згідно з новим дослідженням, опублікованим у The Lancet, очікувана тривалість життя в європейських країнах дещо знизилася в період із 2011 до 2021 року, пише Euractiv.

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За словами провідного автора дослідження, доктора Ніколаса Стіла, вони з колегами виявили, що смертність від серцево-судинних захворювань стала основним чинником поліпшення тривалості життя в період з 2011 по 2019 рік. Іншими факторами, що вплинули на зниження середньої тривалості життя серед європейців стали:

високий кров'яний тиск;

холестерин;

вживання тютюну;

вживання алкоголю;

пандемія COVID-19.

Автори дослідження зазначають, що всі ці чинники фактично звели нанівець десятиліття прогресу, досягнутого майже в усіх країнах Європейського союзу. Найбільше зниження тривалості життя було зафіксовано в Греції, Італії, Португалії, Франції, Австрії, Нідерландах, Іспанії, Німеччині, Люксембурзі та Фінляндії.

На щастя, автори дослідження вважають, що не все втрачено. Результати дослідження показали, що в країнах з найкращими довгостроковими інвестиціями в поліпшення раціону тривалість життя збільшилася. Дослідники також вважають, що люди поки все ще не досягли верхньої межі тривалості життя.

За словами доктора Стіла, до списку країн, яким вдалося зберегти найкращу тривалість життя після 2011 року і зберегти шкоду від основних ризиків серцевих захворювань:

Норвегія;

Ісландія;

Швеція;

Данія;

Бельгія.

У тих самих країнах не спостерігалося зниження тривалості життя в період із 2019 до 2021 року, попри пандемію COVID-19.

Доктор Стіл зазначає, що серед чинників, які визначають тривалість життя, є такі, що пов'язані з індивідуальною поведінкою, соціальними факторами, а також із тим, наскільки чуйними є національні системи охорони здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що зрештою погубить більшу частину життя на Землі.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.