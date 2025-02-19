Продолжительность жизни европейцев снизилась: ученые рассказали, почему

Исследователи назвали основные факторы, ответственные за снижение средней продолжительности жизни в Европе.

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С 1990 года среди европейцев выделялись более высокой средней продолжительностью жизни во всем мире, но теперь ученые обнаружили снижение. Согласно новому исследованию, опубликованному в The Lancet, ожидаемая продолжительность жизни в европейских странах немного снизилась в период с 2011 по 2021 год, пишет Euractiv.

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По словам ведущего автора исследования, доктора Николаса Стила, они с коллегами обнаружили, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний стала основным фактором улучшения продолжительности жизни в период с 2011 по 2019 год. Другими факторами, повлиявшими на снижение средней продолжительности жизни среди европейцев стали:

высокое кровяное давление;

холестерин;

употребление табака;

употребление алкоголя;

пандемия COVID-19.

Авторы исследования отмечают, что все эти факторы фактически свели на нет десятилетия прогресса, достигнутого почти во всех странах Европейского союза. Наибольшее снижение продолжительности жизни было зафиксировано в Греции, Италии, Португалии, Франции, Австрии, Нидерландах, Испании, Германии, Люксембурге и Финляндии.

К счастью, авторы исследования считают, что не все потеряно. Результаты исследования показали, что в странах с лучшими долгосрочными инвестициями в улучшение рациона питания продолжительности жизни увеличилась. Исследователи также считают, что люди пока все еще не достигли верхнего предела продолжительности жизни.

По словам доктора Стила, в список стран, которым удалось сохранить лучшую продолжительность жизни после 2011 года и сохранить вред от основных рисков сердечных заболеваний:

Норвегия;

Исландия;

Швеция;

Дания;

Бельгия.

В тех же странах не наблюдалось снижения продолжительности жизни в период с 2019 по 2021 год, несмотря на пандемию COVID-19.

Доктор Стил отмечает, что среди факторов, определяющим продолжительность жизни, связаны с индивидуальным поведением, социальными факторами, а также с тем, насколько отзывчивы национальные системы здравоохранения.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.