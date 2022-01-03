У Японії найстаріша людина світу відсвяткувала 119-річчя (фото, відео)

Кане Танака, що народилася в 1903 році, чудово почувається. Жінка розповіла, що любить шоколад та газовані напої, а також обожнює головоломки.

Жителька Японії Кане Танака у 2019 році отримала сертифікат Книги рекордів Гіннесса, як найстаріший офіційно зареєстрований довгожитель. Цього року жінка успішно відзначила черговий день народження та сподівається дожити до 120-річного ювілею, повідомляє Daily Mail.

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[ + – ] Офіційний сертифікат Кане Танака отримала у 2019 році

Довгожителька проживає в будинку для людей похилого віку у місті Фукуоке. Через вік жінка вже не може говорити, але спілкується з персоналом за допомогою жестів і насолоджується шоколадом і газованими напоями. Улюбленим заняттям рекордсменки є розгадування числових головоломок.

[ + – ] Кане Танака у 1923 році

Російсько-японська війна почалася лише через рік після народження Танакі, і в дитинстві вона пережила останній рік японської ери Мейдзі, що вважалася перетворюючим періодом модернізації. У 1922 році у віці 19 років Танака вийшла заміж за свого двоюрідного брата і пара відкрила продуктовий магазин, який торгував локшиною та рисовими коржиками. Її чоловік та старший син брали участь у другій китайсько-японській війні, яка розпочалася у 1937 році.

У 90 років Танака перенесла операцію з видалення катаракти. Рекордсменка також перенесла операцію з видалення пухлини, коли у неї діагностували рак прямої кишки у віці 103 років. Зараз у жінки п'ять онуків та вісім правнуків.

"Сподіваюся, що вона залишиться здоровою і отримуватиме задоволення кожен прожитий день", — каже 62-річний онук довгожительки Ейдзі.

Хто старший?

Минулого місяця в Китаї у віці 135 років померла найстаріша мешканка країни Алімхан Сеїті. Жінка народилася 25 червня 1886 року у селищі Комушерик повіту Шуле округу Кашгар. У 2013 році вона очолила список найстаріших жителів Китаю, складений Китайською асоціацією геронтології та геріатрії, раніше відомою як Геронтологічне товариство Китаю. Однак на міжнародному рівні її вік не було підтверджено.

Крім того, минулого літа відзначила день народження жінка з Туреччини, яка також претендує на звання найстарішої довгожительки. 119-річна Секер Арслан народилася 27 червня 1902 року, що робить її старшою, ніж Кане Танака з Японії. Місцева влада хоче, щоб Секер Арслан помітили у Книзі рекордів Гіннесса. Якщо її вік буде підтверджений, вона очолить офіційний список довготривалих мешканців.

В Україні 104-річна мешканка Одеси Софія Цуркан оформила закордонний паспорт та збирається виїхати за межі України для проходження курсу лікування. У Міграційній службі повідомили, що документ був оформлений за пільгами, як і належить особам віком від 80 років.

Також свій 102-й день народження відзначили найстаріші однояйцеві близнюки в Австралії, сестри Консі Маршалл та Лейла Моаг. За словами стареньких, секрет їхнього довголіття в тому, що вони п'ють лише воду, а не біле вино чи віскі.