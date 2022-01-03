В Японии самый старый человек мира отпраздновала 119-летие (фото, видео)

Родившаяся в 1903 году Канэ Танака прекрасно себя чувствует. Женщина рассказала, что любит шоколад и газированные напитки, а также обожает головоломки.

Жительница Японии Канэ Танака в 2019 году получила сертификат Книги рекордов Гиннесса, как самый старый официально зарегистрированный долгожитель. В этом году женщина успешно отметила очередной день рождения и надеется дожить до 120-летнего юбилея, сообщает Daily Mail.

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[ + – ] Официальный сертификат Канэ Танака получила в 2019 году

Долгожительница проживает в доме престарелых в городе Фукуоке. В силу возраста женщина уже не может говорить, но общается с персоналом с помощью жестов и наслаждается шоколадом и газированными напитками. Любимым занятием рекордсменки является разгадывание числовых головоломок.

[ + – ] Канэ Танака в 1923 году

Русско-японская война началась всего через год после рождения Танаки, и в детстве она пережила последний год японской эры Мэйдзи, считавшейся преобразующим периодом модернизации. В 1922 году в возрасте 19 лет Танака вышла замуж за своего двоюродного брата и пара открыла продуктовый магазин, торговавший лапшой и рисовыми лепешками. Ее муж и старший сын участвовали во второй китайско-японской войне, которая началась в 1937 году.

В 90 лет Танака перенесла операцию по удалению катаракты. Рекордсменка также перенесла операцию по удалению опухоли, когда у нее диагностировали рак прямой кишки, в возрасте 103 лет. Сейчас у женщины пять внуков и восемь правнуков.

"Надеюсь, что она останется здоровой и будет получать удовольствие каждый прожитый день", — говорит 62-летний внук долгожительницы Эйдзи.

Кто старше?

В прошлом месяце в Китае в возрасте 135 лет скончалась старейшая жительница страны — Алимхан Сейити. Женщина родилась 25 июня 1886 года в поселке Комушерик уезда Шулэ округа Кашгар. В 2013 году она возглавила список старейших жителей Китая, составленный Китайской ассоциацией геронтологии и гериатрии, ранее известной как Геронтологическое общество Китая. Однако на международном уровне ее возраст не был подтвержден.

Кроме того, прошлым летом отметила день рождение женщина из Турции, также претендующая на звание самой старой долгожительницы. 119-летняя Секер Арслан родилась 27 июня 1902 года, что делает ее старше, чем Канэ Танака из Японии. Местные власти хотят, чтобы Секер Арслан отметили в Книге рекордов Гиннесса. Если ее возраст будет подтвержден, она возглавит официальный список ныне живущих долгожителей.

В Украине 104-летняя жительница Одессы София Цуркан оформила загранпаспорт и собирается выехать за пределы Украины для прохождения курса лечения. В Миграционной службе сообщили, что документ был оформлен по льготам, как и полагается лицам старше 80 лет.

Также свой 102-й день рождения отметили самые старые однояйцевые близнецы в Австралии, сестры Конси Маршалл и Лейла Моаг. По словам старушек, секрет их долголетия в том, что они пьют только воду, а не белое вино или виски.