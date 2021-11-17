Жительница Одессы в свои 104 года получила первый загранпаспорт

София Цуркан, которая всю свою жизнь проживала и работала в Одессе, теперь нуждается в лечении за границей.

104-летняя жительница Одессы оформила загранпаспорт и собирается выехать за пределы Украины для прохождения курса лечения. Об этом сообщила Миграционная служба Одесской области.

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По данным учреждения, дочь коренной одесситки Софии Цуркан, которая всю жизнь проживала и работала в Одессе, обратилась в Главное управление Миграционной службы с просьбой оформить загранпаспорт для своей 104-летней мамы. Женщина решила помочь своей пожилой матери и отправить ее на лечение за границей.

В Миграционной службе сообщили, что документ был оформлен по льготам, как и полагается лицам старше 80 лет.

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