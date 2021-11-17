Мешканка Одеси у свої 104 роки отримала перший закордонний паспорт

Софія Цуркан, яка все своє життя проживала та працювала в Одесі, тепер потребує лікування за кордоном.

104-річна мешканка Одеси оформила закордонний паспорт і збирається виїхати за межі України для проходження курсу лікування. Про це повідомила Міграційна служба Одеської області.

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За даними установи, дочка корінної одеситки Софії Цуркан, яка все життя проживала та працювала в Одесі, звернулася до Головного управління Міграційної служби з проханням оформити закордонний паспорт для своєї 104-річної мами. Жінка вирішила допомогти своїй літній матері та відправити її на лікування за кордоном.

У Міграційній службі повідомили, що документ був оформлений за пільгами, як і належить особам віком від 80 років.

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