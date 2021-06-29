Турчанка отпраздновала 119-летие и стала старейшей жительницей Земли

Согласно ее документам, Секер Арслан родилась 27 июня 1902 года, до провозглашения Турецкой республики

В Турции отпраздновала свой день рождения старейшая жительница Земли, 119-летняя Секер Арслан. Почтенная дама родилась 27 июня 1902 года, за 21 год до провозглашения Турецкой республики в 1923 году Мустафой Кемалем Ататюрком. Об этом пишет Sozcu.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Секер родилась во время правления султана Османской империи Абдул-Хамида II, который был низложен в 1909 году.

[ + – ] Секер Арслан и ее документы

Это сделает ее старше, чем Канэ Танака из Японии, который в настоящее время считается самым старым жителем Земли и которая родилась 2 января 1903 года.

Впрочем, семья турецкой долгожительницы несколько поспешила и преподнесла ей на торжество торт с цифрами "120" в качестве украшения. Свой день рождения Секер отпраздновала в кругу семьи в городе Амасья на севере страны. У нее шестеро детей и 12 внуков, и, судя по ее рассказам, она происходит из семьи долгожителей: ее мать также прожила до 110 лет.

[ + – ] Секер Арслан с семьей

Дочь Секер считает, что секрет ее долголетия в правильном питании. Долгожительница всю жизнь употребляла в пищу натуральные продукты: предпочитала масло, мед и свежий сыр. "Масло, мед и сыр всегда были на столе. Раньше она сама заквашивала йогурт. Она всегда съедает одно вареное яйцо на завтрак", — рассказала Серап Юэксель, старшая дочь долгожительницы, добавив, что, хотя ее мать страдает болезнью Альцгеймера, в остальном она осталась здоровой. По словам Серап, ее мать печалится только о том, что пока еще у нее нет правнуков.

Семья Секер переболела коронавирусом, однако они сделали все, чтобы оградить пожилую родственницу от заражения.

Секер, празднуя свой день рождения, много молилась и вспоминала события свой долгой жизни. Напомним, кроме низвержения султана и провозглашения Турецкой республики, она пережила Первую мировую войну, пандемию испанского гриппа, Вторую мировую войну, "Холодную войну", а теперь и пандемию коронавируса.

[ + – ] Документы Секер Арслан

Местные власти хотят, чтобы Секер Арслан отметили в Книге рекордов Гинесса. Если ее возраст будет подтвержден, она возглавит список ныне живущих долгожителей, старше 110 лет.

Напомним, самым старым человеком, когда-либо зарегистрированным, была француженка Жанна Кальман, которая родилась 21 февраля 1875 года и скончалась 4 августа 1997 года в 122 года. В юности Кальман подрабатывала в лавке своего отца. В возрасте 13 лет Жанна, по ее словам, там встретила Ван Гога. Художник показался ей "грязным, плохо одетым и недружелюбным".