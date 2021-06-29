Туркеня відсвяткувала 119-річчя і стала найстарішою мешканкою Землі

Згідно з її документами, Секер Арслан народилася 27 червня 1902 року, до проголошення Турецької республіки.

У Туреччині відсвяткувала свій день народження найстарша жителька Землі, 119-річна Секер Арслан. Поважна дама народилася 27 червня 1902 року за 21 рік до проголошення Турецької республіки в 1923 році Мустафою Кемалем Ататюрком. Про це пише Sozcu.

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Секер народилася під час правління султана Османської імперії Абдул-Хаміда II, який був позбавлений влади в 1909 році.

[ + – ] Секер Арслан і її документи

Це зробить її старшою, ніж Кане Танака з Японії, яка наразі вважається найстарішим жителем Землі та яка народилася 2 січня 1903 року.

Утім, сім'я турецької довгожительки дещо поспішила і піднесла їй на торжество торт із цифрами "120" як прикрасу. Свій день народження Секер відсвяткувала в колі сім'ї в місті Стамбул на півночі країни. У неї шестеро дітей і 12 онуків, і, судячи з її розповідей, вона походить із родини довгожителів: її мати також прожила до 110 років.

[ + – ] Секер Арслан із сім'єю

Дочка Секер вважає, що секрет її довголіття в правильному харчуванні. Довгожителька все життя вживала в їжу натуральні продукти: надавала перевагу маслу, меду та свіжому сиру. "Масло, мед і сир завжди були на столі. Раніше вона сама заквашувала йогурт. Вона завжди з'їдає одне варене яйце на сніданок", — розповіла Серап Юексель, старша дочка довгожительки, додавши, що, хоча її мати страждає на хворобу Альцгеймера, в іншому вона залишилася здоровою. За словами Серапи, її мати журиться тільки про те, що поки що в неї немає правнуків.

Сім'я Секер перехворіла коронавірусом, однак вони зробили все, щоб захистити літню родичку від зараження.

Секер, святкуючи свій день народження, багато молилася і згадувала події свого довгого життя. Нагадаємо, крім повалення султана і проголошення Турецької республіки, вона пережила Першу світову війну, пандемію іспанського грипу, Другу світову війну, "Холодну війну", а тепер і пандемію коронавірусу.

[ + – ] Документи Секер Арслан

Місцева влада хоче, щоб Секер Арслан відзначили в Книзі рекордів Гінесса. Якщо її вік буде підтверджений, вона очолить список нині живих довгожителів, старше 110 років.

Нагадаємо, найстарішою людиною, коли-небудь зареєстрованою, була француженка Жанна Кальман, яка народилася 21 лютого 1875 року і померла 4 серпня 1997 року в 122 роки. В юності Кальман підробляла в крамниці свого батька. У віці 13 років Жанна, за її словами, там зустріла Ван Гога. Художник здався їй "брудним, погано одягненим і недружнім".