Жінку місяцями переслідував "гоблін": що він робив та як їй вдалось позбутись злої істоти

Джордан розповіла, що "гоблін" спричиняв відключення електроприладів, ламання побутової техніки, а речі з її будинку почали зникати або лежати не на звичних для них місцях.

Жінка стверджувала, що її місяцями переслідував "гоблін", а позбутись його вдалось лише після відвідування чаклунської крамниці та специфічного ритуалу. Про це пише Daily Star.

Жінку звати Джордан. Вона поділилася відео зі свого будинку і розповіла, що вперше зіткнулася з дивною істотою під час дівочого спа-відпочинку з п'ятьма подругами. Її вихідні були "розслаблюючими", поки вона не зіткнулася з дивним явищем.

Під час прогулянки історичним спа-центром о 5 ранку вона блукала будівлею, перш ніж повернутися до свого номера, і, прокручуючи сторінки в соціальних мережах, відчула лоскотання на руці. Проігнорувавши його кілька разів, вона обернулася і побачила дивну "фігуру", що ховалася за спинкою дивана.

Джордан лягла і намагалася не звертати на нього уваги, переконуючи себе, що це лише тінь. Однак "гоблін" з'явився над нею, коли вона намагалася відпочити. У паніці вона нахилилася до істоти, щоб спробувати з'ясувати, що це було — і "жахнулася".

"Його рот був удвічі менший за обличчя, і у нього були жахливі вишкірені зуби. Шкіра була дуже блідою, з якимось блиском… білого блискучого кольору. Очей не було видно, але вони мали порожнисті чорні очниці", — розповіла Джордан.

Джордан розповідає свою історію Фото: Скриншот

Вона додала, що дуже голосно закричала, від чого всі її друзі прокинулися і ввімкнули світло. Тоді істота миттєво зникла.

Дівчина зізналася, що почувалася нерозумно і подумала, що, можливо, їй все здалося.

Однак далі протягом декількох тижнів їй здавалося, що її переслідує "гоблін", зріст якого був нижче її коліна.

Джордан наполягала, що він вимикає електроприлади і спричиняє неприємності в її домі. Крім того, речі в її будинку почали зникати.

Зрештою, жінка побачила "гобліна" лише одного разу, коли перед сном випустила собаку в саду.

Згодом в одній із чаклунських крамниць до Джордан підійшла жінка та заявила, що до неї "прив'язана духовна сутність з низькими вібраціями". Вона порадила перестати говорити про "гобліна", оскільки це його годує, а також запалити білу свічку і попросити сутність піти через відкриті вікна в її будинку.

Відтоді Джордан стала "вільною від гоблінів".

Нагадаємо, в Індії віряни пили "святу воду" з кондиціонера, а потім звинуватили храм у брехні.