Женщину месяцами преследовал "гоблин": что он делал и как ей удалось избавиться от злого существа

Джордан рассказала, что "гоблин" вызывал отключение электроприборов, поломку бытовой техники, а вещи из ее дома начали исчезать или лежать не на привычных для них местах.

Женщина утверждала, что ее месяцами преследовал "гоблин", а избавиться от него удалось только после посещения колдовской лавки и специфического ритуала. Об этом пишет Daily Star.

Женщину зовут Джордан. Она поделилась видео из своего дома и рассказала, что впервые столкнулась со странным существом во время девичьего спа-отдыха с пятью подругами. Ее выходные были "расслабляющими", пока она не столкнулась со странным явлением.

Во время прогулки по историческому спа-центру в 5 утра она бродила по зданию, прежде чем вернуться в свой номер, и, прокручивая страницы в социальных сетях, почувствовала щекотание на руке. Проигнорировав его несколько раз, она обернулась и увидела странную "фигуру", прятавшуюся за спинкой дивана.

Джордан легла и старалась не обращать на него внимания, убеждая себя, что это лишь тень. Однако "гоблин" появился над ней, когда она пыталась отдохнуть. В панике она наклонилась к существу, чтобы попытаться выяснить, что это было — и "ужаснулась".

"Его рот был вдвое меньше лица, и у него были ужасные оскаленные зубы. Кожа была очень бледной, с каким-то блеском... белого блестящего цвета. Глаз не было видно, но у них были полые черные глазницы", — рассказала Джордан.

Джордан рассказывает свою историю Фото: Скриншот

Она добавила, что очень громко закричала, от чего все ее друзья проснулись и включили свет. Тогда существо мгновенно исчезло.

Девушка призналась, что чувствовала себя глупо и подумала, что, возможно, ей все показалось.

Однако далее в течение нескольких недель ей казалось, что ее преследует "гоблин", рост которого был ниже ее колена.

Джордан настаивала, что он выключает электроприборы и причиняет неприятности в ее доме. Кроме того, вещи в ее доме начали исчезать.

В конце концов, женщина увидела "гоблина" лишь однажды, когда перед сном выпустила собаку в саду.

Впоследствии в одной из колдовских лавок к Джордан подошла женщина и заявила, что к ней "привязана духовная сущность с низкими вибрациями". Она посоветовала перестать говорить о "гоблине", поскольку это его кормит, а также зажечь белую свечу и попросить сущность уйти через открытые окна в ее доме.

С тех пор Джордан стала "свободной от гоблинов".

Напомним, в Индии верующие пили "святую воду" из кондиционера, а потом обвинили храм во лжи.