Люди смогут жить до 180 лет, — ученые

Исследователи говорят о новой эре "сверхдолгожителей": к концу века люди смогут жить до 130 лет, а некоторые — до 180-и.

Результаты статистического исследования, которое провели канадские ученые, показали, что продолжительность жизни человека может достигать 180 лет. Об этом сообщает Mirror.

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Исследователи проблемы продолжительности жизни считают, к концу этого века люди смогут жить до 130 лет, а сверхдолгожители — до 180-и, что намного дольше, чем ожидалось прежде.

Сейчас рекорд продолжительности жизни принадлежит Жанне Кальман, француженке, которая в 1997 году умерла в возрасте 122 лет.

Международная база данных долголетия, которая отслеживает людей, доживших по меньшей мере до 110 лет, отмечает, что риск смерти неуклонно возрастает с 50 лет, однако замедляется к 80-и. Когда же человеку исполняется 110 лет, вероятность смерти в следующем году достигает 50%.

Другими словами, в некоторых случаях предел продолжительности жизни в 130-180 лет вполне возможен, а, по словам исследователя Лео Белзила, верхнего предела продолжительности жизни и вовсе не существует.

В ежегодном статистическом отчете он отметил, что все больше людей расширяют возрастной предел, что может повлечь за собой существенные последствия для общества. В частности, могут увеличиться расходы на медицинские счета и соцвыплаты, потому что в пожилом возрасте люди обычно подвержены тяжелым заболеваниям.

[ + – ] Фото: Jamie Williamson | Шотландка Луиза Уилсон умерла в 109 лет.

Сейчас больше десяти человек в мире находятся в возрасте старше 110 лет.

Профессор Эйлин Кримминс из Университета Южной Калифорнии, который специализируется в вопросах продолжительности жизни, говорит, что в будущем стоимость медицинского обслуживания вырастет на несколько порядков.

Она отмечает, что понадобятся значительные усилия, если мы хотим, чтобы люди были живы и здоровы. Это будет невероятно затратно: понадобится заменить коленные и тазобедренные суставы, роговую оболочку, сердечные клапаны и пр.

"Вероятно, мы сможем это сделать, это равносильно поддержанию старой машины в рабочем состоянии. Но в конечном итоге человек все равно умрет", — объясняет профессор.

Ранее Фокус сообщал, что украинцы в среднем живут на 12 лет меньше по сравнению с гражданами ЕС. Эксперты считают, что основной фактор, который определяет, сколько лет человек может прожить, не уровень медицины в Украине, а индивидуальный образ жизни.

Напомним, что в Японии старейший человек мира отпраздновала свое 119-летие. Канэ Танака родилась в 1903 году и сейчас прекрасно себя чувствует. По словам женщины, она любит шоколад, газированные напитки и часто проводит время, разгадывая головоломки.