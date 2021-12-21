Украинцы в среднем живут на 12 лет меньше граждан европейских стран , — исследование НАН

По мнению экспертов, главным фактором, определяющим продолжительность жизни, является не уровень медицины в Украине, а образ жизни ее граждан.

На фоне демографического кризиса в Украине выяснилось, что украинцы в среднем живут на 12 лет меньше чем в жители европейских стран. К таким выводам пришли эксперты Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птицы НАН Украины, сообщает "Укринформ".

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По мнению директора института академика НАНУ Эллы Либановой, естественные среднегодовые темпы сокращения населения в Украине ничем не примечательны — проблема заключается в другом.

"В Украине на фоне низкой рождаемости не наблюдается рост продолжительности жизни. Вот о чем нужно кричать и бить тревогу, потому что в среднем украинцы живут на 12 лет меньше, чем в экономически развитых странах", — отметила академик.

При этом она указал причину такого положения вещей. Главное, на что указала Либанова — это не социальные условия и экономические показатели в стране, а неспособность и нежелание украинцев вести здоровый образ жизни. Согласно данным ВОЗ, причиной сокращения продолжительности жизни в 50% случаев является образ жизни, 20% смертей — экология, 20% — генетика, и только 10% — система здравоохранения.

Академик также отметила разницу продолжительности жизни у мужчин и женщин, которая в среднем составляет 10 — 11 лет.

"С совершенно недопустимым образом жизни большинства наших мужчин связано то, что у нас разница 10 — 11 лет в продолжительности жизни мужчин и женщин. Кстати, это парадокс бывшего Советского Союза. Даже в Эстонии, Литве, Латвии гендерная разница продолжительности жизни так же ужасна", — рассказала Либанова, вероятно забыв о том, что страны Прибалтики также входили в состав 15 республик СССР.

В то же время согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показатели смертности во многом зависят от динамики хронических заболеваний, потребления алкоголя и наркотических веществ, ожирения и состояния экологии. При этом указано, что качество состояния здоровья улучшается в зависимости от качества и доступности медицинской помощи, в особенности касаемо диагностирования онкологических заболеваний. Так, в странах ОЭСР женщины, у которых диагностирован рак груди на ранней стадии имеют как минимум 90% выживаемости, что продлевает жизнь минимум на пять лет.

Также стоит упомянуть данные исследовательской компании MAR CONSULT, согласно которым продолжительность жизни на 84% зависит от качества медицинской помощи.

"Качество медицинского обслуживания — один из важнейших индикаторов уровня жизни общества. За последние 100 лет средняя продолжительность жизни человека увеличилась в 1,5 раза, во многом благодаря развитию медицины и организации системы медицинского обслуживания населения", — поясняет руководитель департамента исследований компании Ксения Медведева.

По ее словам продолжительность жизни в экономически развитых и благополучных странах (Япония, Франция, Польша) составляет 70-80 лет, в то время как в неразвитых странах (Ангола, Замбия) — не превышает 40 лет.

Медведева утверждает, что показатель смертности женщин во время родов в XIX веке был на уровне 10%, в то время как сейчас он не превышает 0,01%.

"Срочная или плановая операция, своевременная постановка верного диагноза, назначение лечения, профессиональное наблюдение за состоянием заболевшего человека — это переломные моменты, которые могут кардинальным образом повлиять на здоровье и жизнь человека", — подчеркнула она.

Свой вклад в корректирование показателей продолжительности жизни внесла пандемия коронавируса. Ранее Фокус опубликовал данные по исследованию, проведенному учеными из Оксфордского центра демографических наук, согласно которым пандемия COVID-19 стала причиной самого большого уменьшения продолжительности жизни в Западной Европе.