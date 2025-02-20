Ці собаки стають друзями надовго: ветеран назвав 5 популярних порід, які живуть 12-20 років

До топу, наведеного спеціалістом Аміром Анваром, увійшли здебільшого мініатюрні породи, представники яких можуть жити у квартирах. Окрім того, більшість з них добре ладнають з дітьми.

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Ветеринар Амір Анвар назвав п’ять порід собак, які можуть похизуватись найдовшою тривалістю життя. Про це 19 лютого повідомили у британському виданні Express.

Хто такий Амір Анварі

Амір Анварі — ветеринар родом з Південної Африки. Він працює ветеринаром, а також веде блоги у TikTok й Instagram, де ділиться моментами зі своєї роботи й порадами для власників собак.

Кількість порід племінних собак сягає не десятків, а сотень. Обираючи собі хвостатих друзів, люди зважають на різні особливості, зокрема у сім’ї з дітьми частіше беруть терплячих та грайливих песиків, а у квартири частіше беруть мініатюрних чотирилапих. Ще один фактор, який можна врахувати — тривалість життя.

5 місце — цвергшнауцер

Фото цвергшнауцера Фото: Pixabay

Представники цієї породи живуть 12-16 років. Вони невеликі за розмірами, але активні. Якщо цвергшнауцера достатньо стимулювати розумово й навантажувати фізично, він може проживати у квартирі, але також підходить і для мешканців приватних будинків. Якщо такого песика познайомити з дитиною або дітьми, коли він ще щеня, вони добре потоваришують.

Цвергшнауцер — грайливі та допитливі собаки. Окрім того, вони "витончено старіють". Якщо у них немає проблем зі здоров’ям, ознаки старіння з’являються доволі пізно.

4 місце — такса

Фото такси Фото: thedoxieworld/instagram

Такси теж в середньому живуть 12-16 років. Вони були виведені для полювання, тому мають багато енергії та можуть похизуватись відданістю, сміливістю. Якщо собака цієї породи з раннього віку добре соціалізована, вона може знаходити спільну мову не лише з дітьми, але й з котами.

Для того, щоб такса прожила якомога довше, їй потрібні регулярні ігри й прогулянки. Такого песика важливо навантажувати як фізично, так і розумово. Також варто враховувати, що попри свою тривалість життя ці хвостики вразливі до певних проблем зі здоров’ям, зокрема зі спиною.

3 місце — джек-рассел-тер'єр

Фото джек-рассел-тер'єра Фото: Instagram patron_dsns Фото джек-рассел-тер'єра Фото: patron_dsns

Порода добре відома українцям завдяки псу Патрону. Зі слів ветеринара, джек-рассел-тер'єри за умови правильного догляду можуть прожити 13-18 років. Ці хвостаті — енергійні, доброзичливі й зухвалі. Вони від природи наполегливі, а до маленьких дітей і інших тварин можуть бути нетерпимими.

Джек-рассел-тер'єр потребують, щоб з ними тренувались. Хоча вони в цілому можуть похизуватись досить міцним здоров’ям, через постійний рух можлива схильність до деяких проблем з суглобами.

2 місце — той-пудель

Фото той-пуделя Фото: Відкриті джерела

Собаки цієї породи в середньому живуть 14-18 років. Той-пуделі — невеликі, активні й надзвичайно розумні. Вони легко навчаються та люблять проводити час з людьми. Окрім того, такі хвостики — дуже адаптивні, тому можуть з задоволенням жити як у місті, так і в селі.

Той-пуделям потрібен догляд. Хоча вони довго живуть, породу не оминули деякі часті проблеми, зокрема дисплазія кульшового суглоба та захворювання очей.

1 місце — чихуахуа

Фото чихуахуа Фото: Getty Images

Порода, відома своєю мініатюрністю, може похизуватись тривалістю життя 15-20 років. Ці собаки — найменші у світі, але насправді вони є хорошими компаньйонами, сильно прив’язуються до людей, розумні та легко вчаться, якщо взятися за це рано.

Чихуахуа енергійні та активні, але вони також можуть мати яскраво виражену особистість. Попри своє довге життя вони схильні до таких захворювань, як дисплазія кульшового суглоба та проблеми з очима.

Щоб хвостатий друг будь-якої породи або без неї взагалі жив якомога довше, він має бути щасливим та здоровим. Слід стежити за станом улюбленця, регулярно водити його до ветеринара й не затягувати зі звернення за допомогу, якщо відбувається щось тривожне — тоді песик віддячить тривалою компанією протягом свого життя.

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