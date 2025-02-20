Эти собаки становятся друзьями надолго: ветеран назвал 5 популярных пород, которые живут 12-20 лет

В топ, приведенный специалистом Амиром Анваром, вошли в основном миниатюрные породы, представители которых могут жить в квартирах. Кроме того, большинство из них хорошо ладят с детьми.

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Ветеринар Амир Анвар назвал пять пород собак, которые могут похвастаться самой длинной продолжительностью жизни. Об этом 19 февраля сообщили в британском издании Express.

Кто такой Амир Анвари

Амир Анвари — ветеринар родом из Южной Африки. Он работает ветеринаром, а также ведет блоги в TikTok и Instagram, где делится моментами из своей работы и советами для владельцев собак.

Количество пород племенных собак достигает не десятков, а сотен. Выбирая себе хвостатых друзей, люди учитывают различные особенности, в частности в семьи с детьми чаще берут терпеливых и игривых собак, а в квартиры чаще берут миниатюрных четвероногих. Еще один фактор, который можно учесть — продолжительность жизни.

5 место — цвергшнауцер

Фото цвергшнауцера Фото: Pixabay

Представители этой породы живут 12-16 лет. Они небольшие по размерам, но активные. Если цвергшнауцера достаточно стимулировать умственно и нагружать физически, он может проживать в квартире, но также подходит и для жителей частных домов. Если такого песика познакомить с ребенком или детьми, когда он еще щенок, они хорошо подружатся.

Цвергшнауцеры — игривые и любознательные собаки. Кроме того, они "изящно стареют". Если у них нет проблем со здоровьем, признаки старения появляются довольно поздно.

4 место — такса

Фото такси Фото: thedoxieworld/instagram

Таксы тоже в среднем живут 12-16 лет. Они были выведены для охоты, поэтому имеют много энергии и могут похвастаться преданностью, смелостью. Если собака этой породы с раннего возраста хорошо социализирована, она может находить общий язык не только с детьми, но и с котами.

Для того, чтобы такса прожила как можно дольше, ей нужны регулярные игры и прогулки. Такого песика важно нагружать как физически, так и умственно. Также стоит учитывать, что несмотря на свою продолжительность жизни эти хвостики уязвимы к определенным проблемам со здоровьем, в частности со спиной.

3 место — джек-рассел-терьер

Фото джек-рассел-терьера Фото: Instagram patron_dsns Фото джек-рассел-терьера Фото: patron_dsns

Порода хорошо известна украинцам благодаря псу Патрону. По словам ветеринара, джек-рассел-терьеры при правильном уходе могут прожить 13-18 лет. Эти хвостатые — энергичные, дружелюбные и дерзкие. Они от природы настойчивы, а к маленьким детям и другим животным могут быть нетерпимыми.

Джек-рассел-терьеры нуждаются в том, чтобы с ними тренировались. Хотя они в целом могут похвастаться достаточно крепким здоровьем, из-за постоянного движения возможна склонность к некоторым проблемам с суставами.

2 место — той-пудель

Фото той-пуделя Фото: Открытые источники

Собаки этой породы в среднем живут 14-18 лет. Той-пудели — небольшие, активные и чрезвычайно умные. Они легко обучаются и любят проводить время с людьми. Кроме того, такие хвостики — очень адаптивные, поэтому могут с удовольствием жить как в городе, так и в деревне.

Той-пуделям нужен уход. Хотя они долго живут, породу не обошли некоторые частые проблемы, в частности дисплазия тазобедренного сустава и заболевания глаз.

1 место — чихуахуа

Фото чихуахуа Фото: Getty Images

Порода, известная своей миниатюрностью, может похвастаться продолжительностью жизни 15-20 лет. Эти собаки — самые маленькие в мире, но на самом деле они являются хорошими компаньонами, сильно привязываются к людям, умные и легко учатся, если взяться за это рано.

Чихуахуа энергичны и активны, но они также могут иметь ярко выраженную личность. Несмотря на свою долгую жизнь они склонны к таким заболеваниям, как дисплазия тазобедренного сустава и проблемы с глазами.

Чтобы хвостатый друг любой породы или без нее вообще жил как можно дольше, он должен быть счастливым и здоровым. Следует следить за состоянием питомца, регулярно водить его к ветеринару и не затягивать с обращением за помощью, если происходит что-то тревожное — тогда песик отблагодарит длительной компанией на протяжении своей жизни.

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