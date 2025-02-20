Собака будет кусать даже хозяина: эксперт предупредил об ошибке во время дрессировки (видео)

По словам эксперта Уилла Атертона, обратив при дрессировке собаки лишь на один момент, можно забыть о проблеме укусов.

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Решение завести собаку является серьезным и влечет за собой большую ответственность. Этот домашний любимец может быть невероятным источником любви, радости и смеха, однако он также требует много заботы и внимания. Эксперт по поведению собак Уилл Атертон рассказал, почему животное может кусать своего хозяина, и как этого избежать.

Какая ошибка может привести к укусам собаки

По словам Уилла Атертона, хуже всего то, что хозяин случайно сам заставляет щенка кусаться еще сильнее. К этому приводит желание человека окружить свою собаку любовью и вниманием — именно это может стать причиной проблемы.

"Вот ошибка, которую делают люди, из-за которой щенок кусается гораздо сильнее... Я знаю, что ваш щенок милый, вы хотите играть с ним и уделять ему много внимания, но каждый раз, когда вы усиливаете возбуждение собаки, вероятность того, что она укусит, будет увеличиваться", — подчеркнул специалист

Уилл Атертон призвал делать все возможное, чтобы собака сохраняла спокойствие независимо от ситуации. Это важно для того, чтобы в будущем домашний любимец вырос "спокойным четвероногим другом".

"Убедитесь, что вы предоставляете им альтернативы. Если они ошибаются и кусают вас, как щенки, вы должны прервать их и дать им понять, что это не то, чего мы от них хотим, иначе они никогда не поймут, что это ошибка, и им следует прекратить это делать", — поделился эксперт.

Если же человек хочет находиться в безопасности, стоит рассмотреть некоторые породы собак. Они известны своими инстинктами защитника и будут охранять своего хозяина и его жилище.

Эксперты также рассказывали о самых быстрых породах собак. Они энергичны и требуют много физических нагрузок.