Собака кусатиме навіть господаря: експерт попередив про помилку під час дресування (відео)

За словами експерта Вілла Атертона, звернувши при дресуванні собаки лише на один момент, можна забути про проблему укусів.

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Рішення завести собаку є серйозним та тягне за собою велику відповідальність. Цей домашній улюбленець може бути неймовірним джерелом любові, радості та сміху, однак він також вимагає багато турботи та уваги. Експерт із поведінки собак Вілл Атертон розповів, чому тварина може кусати свого господаря, і як цього уникнути.

Яка помилка може призвести до укусів собаки

За словами Вілла Атертона, найгіршим є те, що господар випадково сам змушує цуценя кусатись ще сильніше. До цього призводить бажання людини оточити свою собаку любов'ю та увагою — саме це може стати причиною проблеми.

"Ось помилка, яку роблять люди, через яку цуценя кусається набагато сильніше… Я знаю, що ваше щеня миле, ви хочете грати з ним і приділяти йому багато уваги, але кожен раз, коли ви посилюєте збудження собаки, ймовірність того, що вона вкусить, буде збільшуватися", — наголосив фахівець

Вілл Атертон закликав робити все можливе, щоб собака зберігала спокій незалежно від ситуації. Це важливо для того, щоб у майбутньому домашній улюбленець виріс "спокійним чотирилапим другом".

"Переконайтеся, що ви надаєте їм альтернативи. Якщо вони помиляються і кусають вас, як цуценята, ви повинні перервати їх і дати їм зрозуміти, що це не те, чого ми від них хочемо, інакше вони ніколи не зрозуміють, що це помилка, і їм слід припинити це робити", — поділився експерт.

Якщо ж людина хоче перебувати в безпеці, варто розглянути деякі породи собак. Вони відомі своїми інстинктами захисника й охоронятимуть свого господаря і його помешкання.

Експерти також розповідали про найшвидші породи собак. Вони енергійні й потребують багато фізичних навантажень.