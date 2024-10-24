Результати дивують: який ефект буде, якщо пити 11 склянок води на день протягом місяця

Журналістка провела цікавий експеримент зі збільшення кількості випитої рідини протягом місяця. Вона зауважила покращення витривалості під час тренувань, зменшення кількості головного болю та зміцнення сну.

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Всім відомо про необхідність вживати достатню кількість води на добу. Однак що буде, якщо цю рекомендовану норму збільшити до 11 склянок щодня та дотримуватися питного режиму протягом 30 днів? Про результати цього експерименту розповіла журналістка Ганна Гарпер з видання Health.com.

За її словами, вона вирішила збільшити кількість вживаної води протягом дня з рекомендованих 2 до 2,7 л, або ж до 11 склянок щодня. Вона не враховувала у своїх підрахунках чай, каву чи соки, що містять воду.

"Я не відчула жодних серйозних змін у своєму здоров’ї після 30 днів вживання більше води. Однак я побачила непомітні результати щодо своїх цілей, а також кілька загальних переваг від більш постійного вживання води протягом дня", — пише журналістка.

За словами Ганни Гарпер, першим завданням експерименту було "сформувавши звичку пити воду протягом дня" та підтримувати постійний рівень гідратації організму. Найкраще це проявилося у виконанні фізичних вправ, коли вона активно займалася тренуваннями у вечірній час.

"Я відчувала, що це покращило мою витривалість і комфорт під час тренувань. Навіть під час гарячої йоги могла пройти година, і мені потрібно було випити лише половину пляшки води. Як правило, я допиваю пляшку під час заняття, а після цього відчуваю спрагу — і витираюся [від поту]", — вказує журналістка.

Вона помітила, що почала інакше почуватися в ті дні, коли "не вживала стільки води перед тренуванням". Жінка додає, що їй важко було розслабитися і почати займатися спортом, і ще важче було підтримувати гідратацію під час тренування.

Іншим завданням під час експерименту було зменшити головний біль. Вона помітила, що він став менше її турбувати, коли вона почала вживати більше води.

"Дивно, але вживання води протягом дня також покращило мій сон. Раніше я сформувала звичку ненадовго прокидатися протягом ночі, щоб випити воду. Коли я почала пити її більше протягом дня, то зрозуміла, що буду спати всю ніч без необхідності брати ще склянку на свою тумбочку", — підкреслила Гарпер.

Журналістка констатує, що вживання більшої кількості води загалом не покращило її загальний рівень енергії. Однак визнає, що регулярне збільшення споживання рідини явно покращило її загальне самопочуття та рівень гідратації.

"З огляду на мій досвід, вживання достатньої кількості води — це більше запобігання негативним наслідкам зневоднення, а не додаткове зміцнення здоров’я. Постійне зволоження може допомогти вашому тілу функціонувати краще, що може призвести до таких "переваг", як збільшення витривалості під час тренувань або відчуття більшої концентрації", — констатує Гарпер.

За її словами, рівень гідратації можна підтримувати завдяки вживанню соків, кави та інших рідиномістких напоїв, з огляду на добову потребу. Також не менш важливим є збалансоване харчування з фруктами та овочами, яке сприятиме постійному балансу води в організмі.

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