Результаты впечатляют: какой эффект будет, если пить 11 стаканов воды в день в течение месяца

Журналистка провела интересный эксперимент по увеличению количества выпитой жидкости в течение месяца. Она отметила улучшение выносливости во время тренировок, уменьшение количества головной боли и укрепление сна.

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Всем известно о необходимости употреблять достаточное количество воды в сутки. Однако что будет, если эту рекомендуемую норму увеличить до 11 стаканов ежедневно и придерживатся питьевого режима в течение 30 дней? О результатах этого эксперимента рассказала журналистка Ханна Харпер из издания Health.com.

По ее словам, она решила увеличить количество употребляемой воды в течение дня с рекомендованных 2 до 2,7 л, или же до 11 стаканов ежедневно. Она не учитывала в своих подсчетах чай, кофе или соки, содержащие воду.

"Я не почувствовала никаких серьезных изменений в своем здоровье после 30 дней употребления больше воды. Однако я увидела незаметные результаты в отношении своих целей, а также несколько общих преимуществ от более постоянного употребления воды в течение дня", — пишет журналистка.

По словам Ханны Харпер, первой задачей эксперимента было "сформировать привычку пить воду в течение дня" и поддерживать постоянный уровень гидратации организма. Лучше всего это проявилось в выполнении физических упражнений, когда она активно занималась тренировками в вечернее время.

"Я чувствовала, что это улучшило мою выносливость и комфорт во время тренировок. Даже во время горячей йоги мог пройти час, и мне нужно было выпить только половину бутылки воды. Как правило, я допиваю бутылку во время занятия, а после этого испытываю жажду — и вытираюсь [от пота]", — указывает журналистка.

Она заметила, что начала иначе чувствовать себя в те дни, когда "не употребляла столько воды перед тренировкой". Женщина добавляет, что ей трудно было расслабиться и начать заниматься спортом, и еще труднее было поддерживать гидратацию во время тренировки.

Другой задачей во время эксперимента было уменьшить головную боль. Она заметила, что она стала меньше ее беспокоить, когда она начала больше употреблять воды

"Удивительно, но употребление воды в течение дня также улучшило мой сон. Раньше я сформировала привычку ненадолго просыпаться в течение ночи, чтобы выпить воду. Когда я начала пить ее больше в течение дня, то поняла, что буду спать всю ночь без необходимости брать еще стакан на свою тумбочку", — подчеркнула Харпер.

Журналистка констатирует, что употребление большего количества воды в целом не улучшило ее общий уровень энергии. Однако признает, что регулярное увеличение потребления жидкости явно улучшило ее общее самочувствие и уровень гидратации.

"Исходя из моего опыта, употребление достаточного количества воды — это больше предотвращение негативных последствий обезвоживания, а не дополнительное укрепление здоровья. Постоянное увлажнение может помочь вашему телу функционировать лучше, что может привести к таким "преимуществам", как увеличение выносливости во время тренировок или ощущение большей концентрации", — констатирует Харпер.

По ее словам, уровень гидратации можно поддерживать благодаря употреблению соков, кофе и других содержащих жидкость напитков, исходя из суточной потребности. Также не менее важным является сбалансированное питание с фруктами и овощами, которое будет способствовать постоянному балансу воды в организме.

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