Ученые обнаружили самый старый лед на Земле: зачем его было искать (фото)

Ученые, исследующие древний антарктический лед, обнаружили образцы, которым примерно 6 миллионов лет. Исследователи заявили, что эти образцы являются самым древним льдом, который когда-либо был извлечен на планете, что дает возможность заглянуть в далекую климатическую историю Земли.

Международная исследовательская группа проанализировала длинные цилиндры льда, собранные в районе Алан-Гиллз в Восточной Антарктиде. Эти замороженные слои выступили естественными архивными записями древних атмосферных условий, сохранив химические детали со времен, когда на Земле было намного теплее, чем сегодня.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследуя изотопы и газы внутри заключенных пузырьков, ученые получили информацию об изменениях в атмосфере и долгосрочных тенденциях охлаждения.

"Керны льда — это как будто машины времени, которые позволяют ученым взглянуть на то, какой была наша планета в прошлом. Образцы из Алан-Хиллз помогают нам путешествовать гораздо дальше в прошлое, чем мы считали возможным", — сказала Сара Шеклтон из Вудс-Холского океанографического института.

Відео дня

Исследователи пробурили скважину глубиной от 100 до 200 метров вдоль края ледового щита, где горные образования и медленно движущийся лед со временем подтолкнули старые слои вверх Фото: COLDEX Collaboration

Открытие в Аллан-Гиллз выделяется тем, что лед был найден гораздо ближе к поверхности, чем многие другие древние образцы из Антарктиды. Исследователи пробурили скважину глубиной от 100 до 200 метров вдоль края ледового щита, где горные образования и медленно движущийся лед со временем подтолкнули более старые слои вверх. В других регионах Восточной Антарктиды ученым часто приходится бурить глубже чем на 2 000 метров, чтобы добраться до материала подобного возраста.

Проект начался с надеждой на изъятие льда возрастом около 3 миллионов лет. Вместо этого команда нашла образцы, которые вдвое превысили эти ожидания. "Мы знали, что лед в этом регионе старый. Сначала мы надеялись найти лед возрастом до 3 миллионов лет, или, возможно, немного старше, но это открытие значительно превзошло наши ожидания", — пояснил Эд Брук, директор COLDEX и палеоклиматолог из Университета штата Орегон.

Исследователи считают, что экстремальные условия в Аллан-Гиллз помогли сохранить древний лед. Сильные ветры сдували свежий снег с поверхности, а минусовые температуры почти полностью замедляли движение льда. По словам Шеклтон, эти условия позволили старым слоям сохраниться гораздо ближе к поверхности, чем ожидалось. Она отметила, что эта местность остается одним из самых суровых мест для ученых, которые проводят полевые исследования в Антарктиде.

Исследуя изотопы и газы внутри заключенных пузырьков, ученые получили информацию об изменениях в атмосфере и долгосрочных тенденциях охлаждения Фото: COLDEX Collaboration

Вернувшись в лаборатории, ученые исследовали изотопы, заключенные во льду, чтобы реконструировать климатические условия прошлого. Их анализ показал, что в течение последних 6 миллионов лет в этом регионе произошло охлаждение примерно на 12 °C. Эти выводы совпадают с предыдущими данными, которые свидетельствуют, что в тот древний период Земля была значительно теплее, чем сегодня.

"Команда создала библиотеку так называемых "климатических снимков", которые примерно в шесть раз старше любых ранее опубликованных данных из кернов льда, дополняя более детальные более новые данные из кернов во внутренней части Антарктиды", — сказал Джон Хиггинс из Принстонского университета.

Исследование также придало импульс глобальным поискам более древних климатических записей, сохранившихся под Антарктидой. Ранее в 2025 году европейские исследователи извлекли сплошной керн льда, достигающий 1,2 миллиона лет в прошлое. Хотя образцы из Аллан-Хиллз не были сплошными, их чрезвычайный возраст удивил научное сообщество и открыл возможность найти еще более древний лед в будущем.

Опрос Какие научные темы вам интересно читать? Опрос открыт до Космос Искусственный интеллект Робототехника Археология Природа Здоровье Зеленая энергетика История Точные науки Голосувати

"Учитывая чрезвычайно древние ледовые пробы, которые мы обнаружили в Аллан-Хиллз, мы также разработали комплексное долгосрочное новое исследование этого региона, чтобы попытаться еще больше расширить хронологию записей, которое, как мы надеемся, будет проведено в период с 2026 по 2031 год", — добавил Брук.

Древний антарктический лед остается одним из самых ценных природных источников информации для понимания истории климата Земли. Открытие в Аллан-Хиллз также может стать ориентиром для будущих буровых миссий, направленных на поиск еще более древних следов экологического прошлого Земли.

Другие новости науки

Ученые выяснили, что Великая пирамида Гизы выдерживает землетрясения благодаря особенностям конструкции, почвы вокруг нее и тому, как вибрации распространяются по памятнику. Эти выводы дали новое понимание того, почему одно из самых известных сооружений мира выдержало мощные сейсмические события.

Некоторые вулканы, которые считались потухшими, могут оставаться активными глубоко под землей. Это указывает на то, что современные оценки вулканической опасности могут недооценивать будущие риски.

При написании этого материала использованы материалы IFLScience, PNAS.