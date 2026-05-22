Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Технологии и наука

Ученые обнаружили самый старый лед на Земле: зачем его было искать (фото)

Самый старый образец льда обнаружили в Восточной Антарктиде
Ученые, исследующие древний антарктический лед, обнаружили образцы, которым примерно 6 миллионов лет | Фото: Национальный антарктический научный центр

Ученые, исследующие древний антарктический лед, обнаружили образцы, которым примерно 6 миллионов лет. Исследователи заявили, что эти образцы являются самым древним льдом, который когда-либо был извлечен на планете, что дает возможность заглянуть в далекую климатическую историю Земли.

Международная исследовательская группа проанализировала длинные цилиндры льда, собранные в районе Алан-Гиллз в Восточной Антарктиде. Эти замороженные слои выступили естественными архивными записями древних атмосферных условий, сохранив химические детали со времен, когда на Земле было намного теплее, чем сегодня.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследуя изотопы и газы внутри заключенных пузырьков, ученые получили информацию об изменениях в атмосфере и долгосрочных тенденциях охлаждения.

"Керны льда — это как будто машины времени, которые позволяют ученым взглянуть на то, какой была наша планета в прошлом. Образцы из Алан-Хиллз помогают нам путешествовать гораздо дальше в прошлое, чем мы считали возможным", — сказала Сара Шеклтон из Вудс-Холского океанографического института.

Відео дня
Ученые обнаружили образец льда которому 6 миллионов лет
Исследователи пробурили скважину глубиной от 100 до 200 метров вдоль края ледового щита, где горные образования и медленно движущийся лед со временем подтолкнули старые слои вверх
Фото: COLDEX Collaboration

Открытие в Аллан-Гиллз выделяется тем, что лед был найден гораздо ближе к поверхности, чем многие другие древние образцы из Антарктиды. Исследователи пробурили скважину глубиной от 100 до 200 метров вдоль края ледового щита, где горные образования и медленно движущийся лед со временем подтолкнули более старые слои вверх. В других регионах Восточной Антарктиды ученым часто приходится бурить глубже чем на 2 000 метров, чтобы добраться до материала подобного возраста.

Проект начался с надеждой на изъятие льда возрастом около 3 миллионов лет. Вместо этого команда нашла образцы, которые вдвое превысили эти ожидания. "Мы знали, что лед в этом регионе старый. Сначала мы надеялись найти лед возрастом до 3 миллионов лет, или, возможно, немного старше, но это открытие значительно превзошло наши ожидания", — пояснил Эд Брук, директор COLDEX и палеоклиматолог из Университета штата Орегон.

Исследователи считают, что экстремальные условия в Аллан-Гиллз помогли сохранить древний лед. Сильные ветры сдували свежий снег с поверхности, а минусовые температуры почти полностью замедляли движение льда. По словам Шеклтон, эти условия позволили старым слоям сохраниться гораздо ближе к поверхности, чем ожидалось. Она отметила, что эта местность остается одним из самых суровых мест для ученых, которые проводят полевые исследования в Антарктиде.

Ученые обнаружили самый старый лед
Исследуя изотопы и газы внутри заключенных пузырьков, ученые получили информацию об изменениях в атмосфере и долгосрочных тенденциях охлаждения
Фото: COLDEX Collaboration

Вернувшись в лаборатории, ученые исследовали изотопы, заключенные во льду, чтобы реконструировать климатические условия прошлого. Их анализ показал, что в течение последних 6 миллионов лет в этом регионе произошло охлаждение примерно на 12 °C. Эти выводы совпадают с предыдущими данными, которые свидетельствуют, что в тот древний период Земля была значительно теплее, чем сегодня.

"Команда создала библиотеку так называемых "климатических снимков", которые примерно в шесть раз старше любых ранее опубликованных данных из кернов льда, дополняя более детальные более новые данные из кернов во внутренней части Антарктиды", — сказал Джон Хиггинс из Принстонского университета.

Исследование также придало импульс глобальным поискам более древних климатических записей, сохранившихся под Антарктидой. Ранее в 2025 году европейские исследователи извлекли сплошной керн льда, достигающий 1,2 миллиона лет в прошлое. Хотя образцы из Аллан-Хиллз не были сплошными, их чрезвычайный возраст удивил научное сообщество и открыл возможность найти еще более древний лед в будущем.

Опрос

Какие научные темы вам интересно читать?

Опрос открыт до

"Учитывая чрезвычайно древние ледовые пробы, которые мы обнаружили в Аллан-Хиллз, мы также разработали комплексное долгосрочное новое исследование этого региона, чтобы попытаться еще больше расширить хронологию записей, которое, как мы надеемся, будет проведено в период с 2026 по 2031 год", — добавил Брук.

Древний антарктический лед остается одним из самых ценных природных источников информации для понимания истории климата Земли. Открытие в Аллан-Хиллз также может стать ориентиром для будущих буровых миссий, направленных на поиск еще более древних следов экологического прошлого Земли.

Другие новости науки

При написании этого материала использованы материалы IFLScience, PNAS.