Вчені виявили найстаріший лід на Землі: навіщо його було шукати (фото)

Вчені, які досліджують стародавній антарктичний лід, виявили зразки, яким приблизно 6 мільйонів років. Дослідники заявили, що ці зразки є найдавнішим льодом, який коли-небудь було вилучено на планеті, що дає можливість зазирнути в далеку кліматичну історію Землі.

Міжнародна дослідницька група проаналізувала довгі циліндри льоду, зібрані у районі Алан-Гіллз у Східній Антарктиді. Ці заморожені шари виступили природними архівними записами древніх атмосферних умов, зберігши хімічні деталі з часів, коли на Землі було набагато тепліше, ніж сьогодні.

Досліджуючи ізотопи та гази всередині ув'язнених бульбашок, вчені отримали інформацію про зміни в атмосфері та довгострокові тенденції охолодження.

"Керни льоду — це ніби машини часу, які дозволяють вченим поглянути на те, якою була наша планета в минулому. Зразки з Алан-Гіллз допомагають нам подорожувати набагато далі в минуле, ніж ми вважали можливим", — сказала Сара Шеклтон з Вудс-Холського океанографічного інституту.

Фото: COLDEX Collaboration

Відкриття в Аллан-Гіллз виділяється тим, що лід було знайдено набагато ближче до поверхні, ніж багато інших стародавніх зразків з Антарктиди. Дослідники пробурили свердловину глибиною від 100 до 200 метрів уздовж краю льодового щита, де гірські утворення та повільно рухомий лід з часом підштовхнули старіші шари вгору. В інших регіонах Східної Антарктиди вченим часто доводиться бурити глибше ніж на 2 000 метрів, щоб дістатися до матеріалу подібного віку.

Проєкт розпочався з надією на вилучення льоду віком близько 3 мільйонів років. Натомість команда знайшла зразки, які вдвічі перевищили ці очікування. "Ми знали, що лід у цьому регіоні старий. Спочатку ми сподівалися знайти лід віком до 3 мільйонів років, або, можливо, трохи старший, але це відкриття значно перевершило наші очікування", — пояснив Ед Брук, директор COLDEX та палеокліматолог з Університету штату Орегон.

Дослідники вважають, що екстремальні умови в Аллан-Гіллз допомогли зберегти стародавній лід. Сильні вітри здували свіжий сніг з поверхні, а мінусові температури майже повністю уповільнювали рух льоду. За словами Шеклтон, ці умови дозволили старим шарам зберегтися набагато ближче до поверхні, ніж очікувалося. Вона зазначила, що ця місцевість залишається одним із найсуворіших місць для вчених, які проводять польові дослідження в Антарктиді.

Фото: COLDEX Collaboration

Повернувшись до лабораторій, вчені дослідили ізотопи, ув’язнені в льоді, щоб реконструювати кліматичні умови минулого. Їхній аналіз показав, що упродовж останніх 6 мільйонів років у цьому регіоні відбулося охолодження приблизно на 12 °C. Ці висновки збігаються з попередніми даними, які свідчать, що в той давній період Земля була значно теплішою, ніж сьогодні.

"Команда створила бібліотеку так званих "кліматичних знімків", які приблизно в шість разів старші за будь-які раніше опубліковані дані з кернів льоду, доповнюючи більш детальні новіші дані з кернів у внутрішній частині Антарктиди", — сказав Джон Хіггінс із Принстонського університету.

Дослідження також додало імпульсу глобальним пошукам давніших кліматичних записів, збережених під Антарктидою. Раніше у 2025 році європейські дослідники витягли суцільний керн льоду, що сягає 1,2 мільйона років у минуле. Хоча зразки з Аллан-Гіллз не були суцільними, їх надзвичайний вік здивував наукову спільноту та відкрив можливість знайти ще давніший лід у майбутньому.

"З огляду на надзвичайно давні льодові проби, які ми виявили в Аллан-Гіллз, ми також розробили комплексне довгострокове нове дослідження цього регіону, щоб спробувати ще більше розширити хронологію записів, яке, як ми сподіваємося, буде проведено у період з 2026 по 2031 рік", — додав Брук.

Стародавній антарктичний лід залишається одним із найцінніших природних джерел інформації для розуміння історії клімату Землі. Відкриття в Аллан-Гіллз також може стати орієнтиром для майбутніх бурових місій, спрямованих на пошук ще давніших слідів екологічного минулого Землі.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали IFLScience, PNAS.