Вулкани ніколи не сплять: навіть 100 000 років спокою не гарантують безпеки (відео)

Вчені, які вивчають вулканічну активність у Греції, виявили докази того, що деякі вулкани, які вважалися згаслими, можуть залишатися активними глибоко під землею. Дослідження викликало занепокоєння щодо того, що сучасні оцінки вулканічної небезпеки можуть недооцінювати майбутні ризики.

Результати дослідження свідчать про те, що навіть вулкани, які не вивергалися понад 100 000 років, можуть містити активні магматичні системи, здатні викликати виверження за відповідних умов.

У ході дослідження вивчалася вулканічна система Метана — активного вулкану з лавовим куполом у Греції. Дослідники проаналізували кристали циркону, які утворюються під час охолодження магми під поверхнею. Ці кристали зберегли інформацію про хімічний склад та вік, що відповідає умовам, які існували під час їхнього утворення, що дозволило вченим реконструювати підземну історію вулкану за сотні тисяч років.

"Ми можемо уявити кристали циркону як крихітні бортові самописці", — сказав Олів’є Бахманн з ETH Zurich у своїй заяві. "Ми реконструювали внутрішнє життя вулкану з точністю та статистичною достовірністю, що просто було неможливо ще десять років тому".

Аналіз циркону показав, що Метана залишалася внутрішньо активною навіть під час періодів спокою, що тривали довше 100 000 років. Замість того, щоб стати повністю неактивним, вулкан продовжував формувати підземні магматичні резервуари. Результати дослідження свідчать, що тривалі періоди без вивержень не обов’язково означають, що вулкан остаточно згас.

"Ми дізналися, що вулкани можуть "дихати" під землею тисячоліттями, ніколи не вириваючись на поверхню", — пояснив Бахманн. "Для органів, що займаються питаннями вулканічної небезпеки, наприклад, у Греції, Італії, Індонезії, на Філіппінах, у Південній та Північній Америці, Японії тощо, це означає переоцінку рівня загрози від вулканів, які були спокійними упродовж десятків тисяч років, але періодично демонструють ознаки магматичної активності".

Замість того, щоб стати повністю неактивним, вулкан продовжував формувати підземні магматичні резервуари Фото: Science Advances

Дослідники також з’ясовували, чому Метана не вивергалася, попри накопичення під землею великих обсягів магми. Дослідження показало, що магма містила більше води, ніж очікували вчені.

Магма з високим вмістом води поводиться інакше, ніж сухіша магма, оскільки вона стає густішою і рухається повільніше під час підйому крізь земну кору. Комп’ютерне моделювання показало, що в’язка магма з великими труднощами досягала поверхні, що зменшувало ймовірність негайного виверження, навіть коли тиск під землею продовжував зростати.

Цей тип магми також легше утримує газ, що збільшує ймовірність вибухових вивержень, якщо магма зрештою прорветься на поверхню. Вчені зазначили, що великий підземний резервуар магми не завжди призводить до вулканічного виверження, але й не усуває небезпеку майбутньої активності.

Ці висновки можуть вплинути на програми моніторингу вулканів у всьому світі. Багато вулканів, які зараз вважаються згаслими або сплячими, можуть все ще зазнавати підземного руху магми, який залишається важким для виявлення без детального аналізу мінералів. Регіони з древніми вулканічними системами, включаючи частини Європи, Азії та Америки, можуть потребувати оновлених досліджень небезпеки в майбутньому.

Дослідження продемонструвало, як багато залишається невідомим про вулканічні системи, приховані під поверхнею Землі. Розуміння того, чи дійсно вулкан згас, є важливим для громад, що живуть поблизу старих вулканічних регіонів, особливо з огляду на те, що зростаюче населення продовжує розширюватися в райони, які колись вважалися геологічно безпечними.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали IFLScience, Science Advances.