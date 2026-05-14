2026 рік стане найспекотнішим у сучасній історії: повернення Ель-Ніньйо буде руйнівним (фото)

Погодні умови у 2026 році можуть стати ще суворішими через зміну кліматичних тенденцій та подальше підвищення температури океану. Згідно з повідомленнями кліматичних експертів, повернення Ель-Ніньйо може збільшити ймовірність сильніших спекотних хвиль, посух, лісових пожеж та сильних злив у багатьох регіонах світу.

Лише через кілька місяців після початку року кілька регіонів вже зазнали серйозних екстремальних погодних явищ. Температура поверхні моря по всьому світу наблизилася до історичних максимумів, а в деякі дні навіть перевищила рекорди, встановлені у 2024 році, пише IFLScience.

У Північній півкулі площа морського льоду впала до найнижчого рівня, коли-небудь зафіксованого для цього періоду, тоді як арктичний морський лід досяг чергового рекордного мінімуму другий рік поспіль.

У Сполучених Штатах кілька штатів повідомили про найтепліші зими, які коли-небудь фіксувалися. Гренландія зафіксувала найтепліший січень з початку спостережень. У Європі Іспанія зіткнулася з найвологішим початком року за майже 50 років, попри те, що лише недавно вона пережила одні з найсухіших умов за останні 1200 років. Австралія зіткнулася з температурами вище 40 °C, що створило передумови для лісових пожеж, подібні до тих, що спостерігалися під час "Чорного літа" 2019–2020 років.

В Індії температура досягала 46 °C , а у Франції в лютому було побито місячні рекорди спеки. Деякі регіони Бразилії зазнали найвологішого місяця за всю історію спостережень, що спричинило смертоносні повені та зсуви. Водночас великі лісові пожежі поширилися на території Азії, Африки та Південної Америки.

Ель-Ніньйо — це кліматичне явище, яке виникає, коли води східної частини тропічного Тихого океану нагріваються сильніше, ніж зазвичай Фото: Wikimedia Commons

Кліматологи пов’язують багато з цих подій із підвищенням глобальної температури, спричиненим діяльністю людини. Експерти також попередили, що ситуація може погіршитися, якщо Ель-Ніньйо посилиться у другій половині року.

Ель-Ніньйо — це кліматичне явище, яке виникає, коли води східної частини тропічного Тихого океану нагріваються сильніше, ніж зазвичай. Ця зміна впливає на погодні системи по всій планеті і може впливати на кількість опадів, шторми, посухи, тропічні циклони та екстремальну спеку. Історично, роки з сильним Ель-Ніньйо часто призводили до підвищення середніх глобальних температур.

Деякі вчені прогнозують, що 2026 рік стане одним із найспекотніших років за всю історію спостережень. Експерти з лісових пожеж особливо стурбовані, оскільки посушливі умови та високі температури створюють ідеальне середовище для швидкого поширення вогню.

"Хоча в багатьох частинах світу глобальний сезон пожеж ще не набрав обертів, цей стрімкий початок у поєднанні з прогнозованим Ель-Ніньйо означає, що нас чекає особливо важкий рік", — повідомив Теодор Кіпінг, експерт з лісових пожеж з Імперського коледжу Лондона та член групи World Weather Attribution.

"Імовірність шкідливих екстремальних пожеж потенційно може бути найвищою за всю новітню історію, якщо сильне явище Ель-Ніньйо дійсно розвинеться", — додав Кіпінг.

Вчені зазначили, що потепління океанів також відіграє важливу роль у посиленні штормів та зміні режиму опадів. Тепла вода додає більше вологи та енергії в атмосферу, що може збільшити інтенсивність опадів у деяких районах, тоді як інші стикаються з сильною посухою. Різкий контраст між повенями та посушливими умовами став більш поширеним явищем в останні роки.

Експерти зазначили, що моніторинг кліматичних явищ, таких як Ель-Ніньйо, залишається важливим для підготовки громад та зменшення збитків, спричинених майбутніми екстремальними погодними явищами.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали IFLScience, Reuters.