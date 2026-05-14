2026 год станет самым жарким в современной истории: возвращение Эль-Ниньо будет разрушительным (фото)

Погодные условия в 2026 году могут стать еще более суровыми из-за изменения климатических тенденций и дальнейшего повышения температуры океана. Согласно сообщениям климатических экспертов, возвращение Эль-Ниньо может увеличить вероятность более сильных жарких волн, засух, лесных пожаров и сильных ливней во многих регионах мира.

Всего через несколько месяцев после начала года несколько регионов уже испытали серьезные экстремальные погодные явления. Температура поверхности моря по всему миру приблизилась к историческим максимумам, а в некоторые дни даже превысила рекорды, установленные в 2024 году, пишет IFLScience.

В Северном полушарии площадь морского льда упала до самого низкого уровня, когда-либо зафиксированного для этого периода, тогда как арктический морской лед достиг очередного рекордного минимума второй год подряд.

В Соединенных Штатах несколько штатов сообщили о самых теплых зимах, которые когда-либо фиксировались. Гренландия зафиксировала самый теплый январь с начала наблюдений. В Европе Испания столкнулась с самым влажным началом года за почти 50 лет, несмотря на то, что лишь недавно она пережила одни из самых сухих условий за последние 1200 лет. Австралия столкнулась с температурами выше 40 °C, что создало предпосылки для лесных пожаров, подобные тем, что наблюдались во время "Черного лета" 2019-2020 годов.

В Индии температура достигала 46 °C , а во Франции в феврале были побиты месячные рекорды жары. Некоторые регионы Бразилии испытали самый влажный месяц за всю историю наблюдений, что вызвало смертоносные наводнения и оползни. В то же время крупные лесные пожары распространились на территории Азии, Африки и Южной Америки.

Эль-Ниньо — это климатическое явление, которое возникает, когда воды восточной части тропического Тихого океана нагреваются сильнее, чем обычно Фото: Wikimedia Commons

Климатологи связывают многие из этих событий с повышением глобальной температуры, вызванным деятельностью человека. Эксперты также предупредили, что ситуация может ухудшиться, если Эль-Ниньо усилится во второй половине года.

Эль-Ниньо — это климатическое явление, которое возникает, когда воды восточной части тропического Тихого океана нагреваются сильнее, чем обычно. Это изменение влияет на погодные системы по всей планете и может влиять на количество осадков, штормы, засухи, тропические циклоны и экстремальную жару. Исторически, годы с сильным Эль-Ниньо часто приводили к повышению средних глобальных температур.

Некоторые ученые прогнозируют, что 2026 год станет одним из самых жарких лет за всю историю наблюдений. Эксперты по лесным пожарам особенно обеспокоены, поскольку засушливые условия и высокие температуры создают идеальную среду для быстрого распространения огня.

"Хотя во многих частях мира глобальный сезон пожаров еще не набрал обороты, это стремительное начало в сочетании с прогнозируемым Эль-Ниньо означает, что нас ждет особенно тяжелый год", — сообщил Теодор Кипинг, эксперт по лесным пожарам из Имперского колледжа Лондона и член группы World Weather Attribution.

"Вероятность вредных экстремальных пожаров потенциально может быть самой высокой за всю новейшую историю, если сильное явление Эль-Ниньо действительно разовьется", — добавил Кипинг.

Ученые отметили, что потепление океанов также играет важную роль в усилении штормов и изменении режима осадков. Теплая вода добавляет больше влаги и энергии в атмосферу, что может увеличить интенсивность осадков в некоторых районах, тогда как другие сталкиваются с сильной засухой. Резкий контраст между наводнениями и засушливыми условиями стал более распространенным явлением в последние годы.

Эксперты отметили, что мониторинг климатических явлений, таких как Эль-Ниньо, остается важным для подготовки общин и уменьшения убытков, вызванных будущими экстремальными погодными явлениями.

При написании этого материала использованы материалы IFLScience, Reuters.