Что известно о тайном народе тасадай: в откровенную ложь поверил весь мир (видео)

В 1970-х годах ученые обнаружили изолированный народ тасадай, которые жили почти полностью отрезанными от современного общества. Эта история быстро стала одним из самых обсуждаемых антропологических случаев XX века.

Тасадай — небольшая группа, обитавшая на острове Минданао на Филиппинах. Впервые они привлекли международное внимание в 1971 году после сообщений о том, что в группе насчитывалось всего 26 человек, пишет Фокус.

Согласно ранним свидетельствам, они жили в пещерах, носили минимальную одежду, пользовались каменными орудиями и выживали как охотники-собиратели, не имея представления о земледелии или современном мире.

В отчете 1972 года отмечалось: "Хотя их экономика в основном и традиционно базируется на собирательстве, с 1966 года они научились ловить в ловушки несколько видов животных". Исследователи того времени также считали, что эта группа, возможно, была отделена от соседних сообществ на протяжении веков. В отчете добавлялось: "Предварительные лингвистические данные свидетельствуют, что тасадай были изолированы от своих ближайших соседей, которые не живут в лесу, на протяжении 600 лет или более".

Эта история быстро распространилась по всему миру. СМИ широко освещали тасадай, а National Geographic снял о них документальный фильм. Мануэль Элизальде-младший, богатый филиппинский политик, который возглавлял первую экспедицию, впоследствии создал лагеря, где посетители могли наблюдать за жизнью тасадаев, которая подавалась как жизнь "каменного века". Доступ к этому месту получили знаменитости, политики и журналисты, хотя многих ученых и антропологов туда не пускали.

Ситуация стала еще более таинственной после того, как в 1972 году президент Филиппин Фердинанд Маркос ограничил доступ к территории тасадай. Регион оставался закрытым для посторонних, пока Маркос не потерял власть в 1986 году. Этот длительный период без независимого научного наблюдения впоследствии подпитал подозрения, что эта история была тщательно контролируемой.

Некоторые члены группы на самом деле происходили из соседних общин манобо и тболи и согласились играть роль пещерных людей в обмен на обещания денег и земли Фото: Wikimedia Commons

Когда территория вновь открылась, почти сразу появились обвинения в фальсификации. Швейцарский журналист, посетивший регион в 1986 году, сообщил, что история о тасадай была инсценирована. Согласно этим свидетельствам, некоторые члены группы на самом деле происходили из соседних общин манобо и тболи и согласились играть роль пещерных людей в обмен на обещания денег и земли.

Слухи продолжали распространяться во время антропологических конференций и в академических дискуссиях. Некоторые люди утверждали, что определенные члены тасадай посещали колледж или имели близких родственников, которые жили в соседних деревнях. Однако убедительных доказательств этих обвинений так и не появилось. Большая часть подозрений сосредотачивалась на Элизальде и правительстве Филиппин, а не на самих тасадай.

Антрополог Жан-Поль Дюмон в 1988 году утверждал, что политическое окружение, в котором произошло открытие, делало ситуацию очень сомнительной. Он писал, что правительство Филиппин, казалось, поощряло "их взлет к славе", особенно потому, что иностранные антропологи редко получали разрешение на непосредственное изучение этой группы.

Позже лингвистические исследования предложили более умеренное объяснение. Вместо того, чтобы быть полностью изолированными в течение сотен лет или участвовать в тотальном обмане, некоторые эксперты считали, что тасадай пережили частичную изоляцию в течение более короткого периода.

Лингвист Лоуренс Рид изучил язык, на котором говорили тасадай, и обнаружил сходство с региональными языками примерно 150-летней давности. Это дало основания предположить, что группа, возможно, отделилась от соседних сообществ всего несколько поколений назад.

Позже Рид написал: "Я делаю вывод, что тасадай, возможно, жили в почти полной изоляции от других групп, как они постоянно утверждали, но эта изоляция, вероятно, длилась лишь несколько поколений, возможно, не более 150 лет". Он также объяснил, что более длительная изоляция, вероятно, привела бы к гораздо большим языковым различиям.

В 1988 году президент Филиппин Корасон Акино официально признала тасадай настоящим меньшинством, связанным с коренными народами лумад на юге Филиппин. Даже несмотря на это признание, дискуссия об этой группе так и не утихла полностью.

Некоторые ученые до сих пор считают, что часть истории была сфальсифицирована, тогда как другие утверждают, что тасадай — настоящий народ, история которого была искажена политикой и вниманием СМИ.

Случай с народом тасадай продемонстрировал, как быстро драматические истории об изолированных сообществах могут распространяться по всему миру без полной научной проверки. Спустя десятилетия это событие все еще напоминает о том, что доказательства, прозрачность и тщательное исследование имеют значение при изучении истории и культуры человечества.

При написании этого материала использованы источники: IFLScience, Wikipedia.