Ужасный эксперимент 60-х годов: почему ученые убили невинного слона с помощью ЛСД (фото)

Эксперимент, проведенный в Оклахоме в начале 1960-х годов, стал одним из самых тревожных примеров испытаний на животных, связанных с периодом холодной войны. Исследователи пытались изучить агрессивное поведение слонов, вводя молодому слону в зоопарке огромную дозу ЛСД.

То, что произошло потом, шокировало как ученых, так и общественность, и спустя десятилетия этот случай до сих пор вызывает вопросы относительно этики, вмешательства правительства и границ научных исследований, пишет Фокус.

2 августа 1962 года исследователи из Медицинской школы Университета Оклахомы объединили усилия с директором зоопарка Оклахома-Сити, чтобы провести необычный эксперимент на 14-летнем индийском слоне по имени Туско. По сообщениям, целью было изучение "муста" — временного состояния у самцов слонов, характеризующегося агрессией, непредсказуемым поведением и повышенной гормональной активностью.

Прежде чем слоны входят в состояние муста, они часто выделяют густую коричневую жидкость из желез, расположенных по бокам головы. Исследователи были заинтригованы этим выделением и задавались вопросом, играет ли оно роль в агрессивном поведении, связанном с мустом, или является просто побочным эффектом этого состояния. Ученые надеялись, что, введя Туско ЛСД, они смогут вызвать состояние, похожее на муст, и собрать образцы этой загадочной жидкости для исследования.

Прежде чем слоны входят в состояние муста, они часто выделяют густую коричневую жидкость из желез, расположенных по бокам головы Фото: Wikimedia Commons

Доктор Луис Джолион Вест, Честер М. Пирс и Уоррен Д. Томас описали слонов как животных, вызывающих "большой интерес" благодаря их интеллекту и социальной структуре. Исследователи сосредоточились на мусте, поскольку он на короткое время превращал "обычно покладистых и прирученных" слонов в опасных животных.

Исследователи считали, что ЛСД может вызывать состояние, похожее на муст. Чтобы проверить эту гипотезу, Туско ввели около 297 миллиграммов ЛСД с помощью проволочного пистолета. Эта доза почти в три тысячи раз превышает рекреационную дозу для человека.

Ученые признали, что не были уверены, как отреагируют слоны. В своей статье они объяснили: "Если бы чувствительность слона была на уровне чувствительности человека, это было бы значительной передозировкой". Несмотря на эти опасения, эксперимент был проведен без предварительных тестов с меньшими дозами.

Вскоре после инъекции Туско начал громко трубить и бегать по своему вольеру. За считанные минуты его состояние резко ухудшилось. Он стал шататься, потерял контроль над ногами, свалился и начал страдать от судорог. Обеспокоенные такой реакцией, исследователи попытались нейтрализовать эффекты с помощью нескольких препаратов, в том числе промазина гидрохлорида и пентобарбитала натрия. Их усилия оказались тщетными, и вскоре Туско умер.

Опубликованное заключение показало, как мало в то время было известно о ЛСД. Исследователи написали: "Похоже, что слон очень чувствителен к воздействию ЛСД — это открытие может оказаться ценным в работе по контролю популяции слонов в Африке". Это заявление вызвало критику из-за своего холодного и безразличного тона.

Целью было изучение муста — временного состояния у самцов слонов, характеризующегося агрессией, непредсказуемым поведением и повышенной гормональной активностью Фото: Wikimedia Commons

Ученые также выдвинули гипотезу о возможной биохимической связи между ЛСД и мустом. Они задавались вопросом, сделал ли предыдущий опыт Туско с мустом более уязвимым к препарату через процесс, который они назвали "аутосенсибилизацией". Однако они предоставили мало доказательств в пользу этой теории, и многие более поздние наблюдатели рассматривали это объяснение как слабую спекуляцию, а не основательную науку.

В то время исследования ЛСД быстро набирали обороты в Соединенных Штатах. Во время Холодной войны разведывательные агентства и медицинские исследователи заинтересовались тем, могут ли психоделические препараты влиять на память, поведение или сопротивление во время допросов. Эта атмосфера сформировала много противоречивых исследований того периода.

ЛСД является одним из самых сильных известных галлюциногенов и относится к подгруппе психоделиков, которые действуют на серотониновую систему организма Фото: Wikimedia Commons

Эксперимент с Туско привлек внимание, поскольку доктор Луис Джолион Уэст имел связи с программой MKUltra, связанной с ЦРУ. MKUltra была секретной операцией, сосредоточенной на контроле над разумом, техниках допроса, гипнозе и экспериментах с наркотиками. Программа стала печально известной после того, как рассекреченные документы показали, что некоторые испытания проводились на людях без их согласия.

Журналист-расследователь Том О'Нил позже сообщил, что документы, обнаруженные после того, как Уэст покинул Университет Оклахомы, указывали на то, что эксперимент со слонами, вероятно, получал финансирование, связанное с ЦРУ, через Фонд исследований в области психиатрии. Внешне организация якобы поддерживала психиатрические исследования, но позже историки связали ее с тайными правительственными проектами, связанными с MKUltra.

Нет прямых доказательств, которые бы полностью подтверждали, что сам эксперимент с Туско был частью экспериментов власти. Важные документы, в частности внутренние меморандумы и документы о финансировании, так и не появились в открытом доступе. Поэтому историки до сих пор дискутируют, был ли эксперимент обусловлен преимущественно научным интересом, правительственными интересами или сочетанием обоих факторов.

Эта история отражает, насколько другой была научная этика в середине XX века. Защита прав животных была слабее, психоделические препараты были малоизученными, а некоторые исследователи считали, что экстремальные эксперименты являются приемлемыми в погоне за знаниями. Сегодня дело Туско часто используется как предупреждение об опасности безудержных научных амбиций и тайных правительственных исследований.

При написании этого материала использованы источники: IFLScience, Wikipedia.