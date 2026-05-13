Ужасный эксперимент 60-х годов: почему ученые убили невинного слона с помощью ЛСД (фото)
Эксперимент, проведенный в Оклахоме в начале 1960-х годов, стал одним из самых тревожных примеров испытаний на животных, связанных с периодом холодной войны. Исследователи пытались изучить агрессивное поведение слонов, вводя молодому слону в зоопарке огромную дозу ЛСД.
То, что произошло потом, шокировало как ученых, так и общественность, и спустя десятилетия этот случай до сих пор вызывает вопросы относительно этики, вмешательства правительства и границ научных исследований, пишет Фокус.
2 августа 1962 года исследователи из Медицинской школы Университета Оклахомы объединили усилия с директором зоопарка Оклахома-Сити, чтобы провести необычный эксперимент на 14-летнем индийском слоне по имени Туско. По сообщениям, целью было изучение "муста" — временного состояния у самцов слонов, характеризующегося агрессией, непредсказуемым поведением и повышенной гормональной активностью.
Прежде чем слоны входят в состояние муста, они часто выделяют густую коричневую жидкость из желез, расположенных по бокам головы. Исследователи были заинтригованы этим выделением и задавались вопросом, играет ли оно роль в агрессивном поведении, связанном с мустом, или является просто побочным эффектом этого состояния. Ученые надеялись, что, введя Туско ЛСД, они смогут вызвать состояние, похожее на муст, и собрать образцы этой загадочной жидкости для исследования.
Доктор Луис Джолион Вест, Честер М. Пирс и Уоррен Д. Томас описали слонов как животных, вызывающих "большой интерес" благодаря их интеллекту и социальной структуре. Исследователи сосредоточились на мусте, поскольку он на короткое время превращал "обычно покладистых и прирученных" слонов в опасных животных.
Исследователи считали, что ЛСД может вызывать состояние, похожее на муст. Чтобы проверить эту гипотезу, Туско ввели около 297 миллиграммов ЛСД с помощью проволочного пистолета. Эта доза почти в три тысячи раз превышает рекреационную дозу для человека.
Ученые признали, что не были уверены, как отреагируют слоны. В своей статье они объяснили: "Если бы чувствительность слона была на уровне чувствительности человека, это было бы значительной передозировкой". Несмотря на эти опасения, эксперимент был проведен без предварительных тестов с меньшими дозами.
Вскоре после инъекции Туско начал громко трубить и бегать по своему вольеру. За считанные минуты его состояние резко ухудшилось. Он стал шататься, потерял контроль над ногами, свалился и начал страдать от судорог. Обеспокоенные такой реакцией, исследователи попытались нейтрализовать эффекты с помощью нескольких препаратов, в том числе промазина гидрохлорида и пентобарбитала натрия. Их усилия оказались тщетными, и вскоре Туско умер.
Опубликованное заключение показало, как мало в то время было известно о ЛСД. Исследователи написали: "Похоже, что слон очень чувствителен к воздействию ЛСД — это открытие может оказаться ценным в работе по контролю популяции слонов в Африке". Это заявление вызвало критику из-за своего холодного и безразличного тона.
Ученые также выдвинули гипотезу о возможной биохимической связи между ЛСД и мустом. Они задавались вопросом, сделал ли предыдущий опыт Туско с мустом более уязвимым к препарату через процесс, который они назвали "аутосенсибилизацией". Однако они предоставили мало доказательств в пользу этой теории, и многие более поздние наблюдатели рассматривали это объяснение как слабую спекуляцию, а не основательную науку.
В то время исследования ЛСД быстро набирали обороты в Соединенных Штатах. Во время Холодной войны разведывательные агентства и медицинские исследователи заинтересовались тем, могут ли психоделические препараты влиять на память, поведение или сопротивление во время допросов. Эта атмосфера сформировала много противоречивых исследований того периода.
Эксперимент с Туско привлек внимание, поскольку доктор Луис Джолион Уэст имел связи с программой MKUltra, связанной с ЦРУ. MKUltra была секретной операцией, сосредоточенной на контроле над разумом, техниках допроса, гипнозе и экспериментах с наркотиками. Программа стала печально известной после того, как рассекреченные документы показали, что некоторые испытания проводились на людях без их согласия.
Журналист-расследователь Том О'Нил позже сообщил, что документы, обнаруженные после того, как Уэст покинул Университет Оклахомы, указывали на то, что эксперимент со слонами, вероятно, получал финансирование, связанное с ЦРУ, через Фонд исследований в области психиатрии. Внешне организация якобы поддерживала психиатрические исследования, но позже историки связали ее с тайными правительственными проектами, связанными с MKUltra.
Нет прямых доказательств, которые бы полностью подтверждали, что сам эксперимент с Туско был частью экспериментов власти. Важные документы, в частности внутренние меморандумы и документы о финансировании, так и не появились в открытом доступе. Поэтому историки до сих пор дискутируют, был ли эксперимент обусловлен преимущественно научным интересом, правительственными интересами или сочетанием обоих факторов.Важно
Эта история отражает, насколько другой была научная этика в середине XX века. Защита прав животных была слабее, психоделические препараты были малоизученными, а некоторые исследователи считали, что экстремальные эксперименты являются приемлемыми в погоне за знаниями. Сегодня дело Туско часто используется как предупреждение об опасности безудержных научных амбиций и тайных правительственных исследований.
При написании этого материала использованы источники: IFLScience, Wikipedia.