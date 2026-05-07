Ученые использовали ИИ для воссоздания лица жертвы Везувия: не все этим довольны (фото)

С помощью искусственного интеллекта ученые воссоздали лицо мужчины, погибшего во время извержения Везувия в 79 году н. э. — одного из самых разрушительных стихийных бедствий античного мира. Реконструкция показала испуганного мужчину, который пытался убежать от хаоса, когда почти 2000 лет назад на римский город Помпеи сыпались вулканический пепел и обломки.

Цифровое изображение изобразило мужчину, который бежит по дороге, покрытой обломками, держа над головой миску как защиту. На заднем плане бурно извергается Везувий, разбрасывая пепел и вулканические камни, пишет Фокус.

Археологи заявили, что мужчина пытался добраться до побережья вместе с другим человеком, когда обоих накрыла катастрофа, не дав им убежать. Останки обнаружили во время раскопок вблизи некрополя Порта Стабия за пределами древних городских стен.

Проект реконструкции разработали представители Археологического парка Помпеев в сотрудничестве с Университетом Падуи. Исследователи опирались на результаты раскопок, скелетные останки и археологические доказательства, чтобы создать реалистичный портрет.

Фото: Pompeii — Parco Archeologico

Археологи обнаружили, что мужчина держал в руках терракотовую миску, которую, по их мнению, он использовал как средство защиты от падающих вулканических камней. Исторические записи, сделанные Плинием Младшим, описывают, как жители накрывали себя различными предметами, чтобы выжить во время смертоносной бури из пепла и обломков. На момент смерти мужчина также имел при себе масляную лампу, железное кольцо и десять бронзовых монет.

Директор парка Габриэль Цухтригель рассказал о роли искусственного интеллекта в археологии. "Объем археологических данных настолько велик, что только с помощью искусственного интеллекта мы сможем должным образом защитить и улучшить их", — сказал он. Он также добавил: "Если его правильно использовать, ИИ может способствовать возрождению классических исследований".

Фото: Pompeii — Parco Archeologico

Исследователи объяснили, что проект имел целью сделать археологию ближе для широкой публики, добавив реалистичных эмоций и визуальных деталей к научным находкам. Сочетая исторические свидетельства с цифровыми инструментами, эксперты надеются, что люди смогут лучше понять человеческую трагедию, которая стоит за разрушением Помпеев.

Не все согласились с использованием ИИ в реконструкции. Некоторые онлайн-критики утверждают, что эта технология лишь создала художественный образ, а не предоставила значимого исторического понимания. Один комментатор написал: "Конечно, ИИ может быть важным в археологических исследованиях. Но здесь он просто нарисовал картинку". Другой человек добавил: "Я так и не понимаю, что нам сказал ИИ. Он просто нарисовал картинку!"

Сегодня Помпеи являются одним из самых известных археологических памятников мира и охраняются как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Реконструкция этой жертвы стала напоминанием о том, что за каждой археологической находкой стоят реальные люди.

При написании этого материала использованы источники: Express, Euro News.