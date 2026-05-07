Вчені використали ШІ для відтворення обличчя жертви Везувія: не всі цим задоволені (фото)

За допомогою штучного інтелекту вчені відтворили обличчя чоловіка, який загинув під час виверження Везувію в 79 році н. е. — одного з найруйнівніших стихійних лих античного світу. Реконструкція показала переляканого чоловіка, який намагався втекти від хаосу, коли майже 2000 років тому на римське місто Помпеї сипалися вулканічний попіл та уламки.

Цифрове зображення зобразило чоловіка, який біжить по дорозі, вкритій уламками, тримаючи над головою миску як захист. На задньому плані бурхливо вивергається Везувій, розкидаючи попіл і вулканічні камені, пише Фокус.

Археологи заявили, що чоловік намагався дістатися до узбережжя разом з іншою людиною, коли обох накрила катастрофа, не давши їм втекти. Останки виявили під час розкопок поблизу некрополя Порта Стабія за межами стародавніх міських стін.

Проєкт реконструкції розробили представники Археологічного парку Помпеїв у співпраці з Університетом Падуї. Дослідники спиралися на результати розкопок, скелетні останки та археологічні докази, щоб створити реалістичний портрет.

Чоловік намагався дістатися до узбережжя разом з іншою людиною, коли обох накрила катастрофа Фото: Pompeii — Parco Archeologico

Археологи виявили, що чоловік тримав у руках теракотову миску, яку, на їхню думку, він використовував як засіб захисту від падаючих вулканічних каменів. Історичні записи, зроблені Плінієм Молодшим, описують, як мешканці накривали себе різними предметами, щоб вижити під час смертоносної бурі з попелу та уламків. На момент смерті чоловік також мав при собі масляну лампу, залізне кільце та десять бронзових монет.

Директор парку Габріель Цухтрігель розповів про роль штучного інтелекту в археології. "Обсяг археологічних даних настільки великий, що лише за допомогою штучного інтелекту ми зможемо належним чином захистити та покращити їх", — сказав він. Він також додав: "Якщо його правильно використовувати, ШІ може сприяти відродженню класичних досліджень".

За допомогою штучного інтелекту вчені відтворили обличчя чоловіка Фото: Pompeii — Parco Archeologico

Дослідники пояснили, що проєкт мав на меті зробити археологію ближчою для широкої публіки, додавши реалістичних емоцій та візуальних деталей до наукових знахідок. Поєднуючи історичні свідчення з цифровими інструментами, експерти сподіваються, що люди зможуть краще зрозуміти людську трагедію, яка стоїть за руйнуванням Помпеїв.

Не всі погодилися з використанням ШІ у реконструкції. Деякі онлайн-критики стверджують, що ця технологія лише створила художній образ, а не надала значущого історичного розуміння. Один коментатор написав: "Звісно, ШІ може бути важливим в археологічних дослідженнях. Але тут він просто намалював картинку". Інша людина додала: "Я так і не розумію, що нам сказав ШІ. Він просто намалював картинку!"

Сьогодні Помпеї є одним із найвідоміших археологічних пам’яток світу і охороняються як об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Реконструкція цієї жертви стала нагадуванням про те, що за кожною археологічною знахідкою стоять реальні люди.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Express, Euro News.