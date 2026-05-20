Походження вулкана Етна нарешті пояснили: його лава була надто аномальною (фото)

Вчені, які вивчають вулканічну активність в Італії, запропонували нове пояснення походження Етни — найактивнішого вулкана Європи. Дослідження було зосереджено на тому, чому вулкан продовжує вивергатися кілька разів на рік, попри те, що його вік перевищує 500 000 років.

Більшість вулканів залишаються неактивними протягом років або навіть десятиліть між виверженнями, що робить Етну незвичайною серед великих вулканічних систем.

Дослідники пояснили, що майже всі вулкани на Землі пов'язані з одним із трьох геологічних процесів. Один процес відбувається, коли тектонічні плити розсуваються, дозволяючи гарячому матеріалу мантії підніматися до поверхні.

Інший відбувається в зонах субдукції, де одна тектонічна плита ковзає під іншу, а вода знижує температуру плавлення мантії, створюючи вибухові вулкани, такі як ті, що знаходяться навколо Тихоокеанського вогняного кільця. Третій процес пов'язаний з гарячими точками мантії, де тепло з глибин Землі послаблює земну кору і утворює вулканічні острови, такі як Гаваї.

Фото: University of Lausanne

Етна давно бентежить вулканологів, оскільки хімічний склад її магми нагадує магму з вулканів гарячих точок, хоча поблизу немає жодної гарячої точки. Натомість вулкан розташований поблизу межі плит і зони субдукції, які зазвичай утворюють різні типи магми. Ця незвичайна комбінація може пояснити, чому Етна зазнає частих невеликих вивержень, а не рідкісних катастрофічних вибухів, що зменшило рівень руйнувань для людей, які живуть на Сицилії.

Себастьян Піле та його колеги дослідили лавові потоки, що утворилися упродовж довгої історії Етни. Їхнє дослідження виявило, що лава ставала дедалі більш лужною упродовж останніх 250 000 років, що робить її більш схожою на лаву, пов’язану з гарячими точками мантії. На думку дослідників, це свідчить про те, що магма піднімалася з верхньої мантії.

Команда висунула гіпотезу, що Етна діє не так, як більшість вулканів, які часто накопичують магму незадовго до вивержень. Натомість Етна, ймовірно, отримує постійні невеликі вливання магми безпосередньо з глибин мантії. Рух африканської та євразійської тектонічних плит, схоже, виштовхує магму вгору через тріщини в євразійській плиті. Оскільки Етна розташована над щільною мережею тріщин, магма може проникати через ці отвори з відстані до 50 кілометрів.

Фото: University of Lausanne

Дослідники пов’язали Етну з рідкісною категорією вулканів, відомою як "петіт-споти", вперше виявленою поблизу Японії близько двох десятиліть тому. Це невеликі вулканічні утворення, що знаходяться на дні океану і, як вважається, утворюються, коли тектонічні плити тріскаються під час згину поблизу зон субдукції. Нове дослідження припускає, що подібний процес міг створити Етну, хоча й у значно більшому масштабі.

"Наше дослідження припускає, що Етна могла утворитися за механізмом, подібним до того, що породжує підводні вулкани типу "петіт-споти", — зазначив Піле у своїй заяві. "Це несподівано, оскільки раніше такі процеси спостерігалися лише у дуже невеликих вулканічних утвореннях, висота яких зазвичай не перевищувала кількох сотень метрів. Натомість Етна — це великий стратовулкан, активність якого почалася близько 500 000 років тому і який зараз височить на понад 3 000 метрів над рівнем моря".

Дослідники також вважають, що зміни в швидкості лавових потоків Етни пов’язані зі зміною тиску між Африканською та Євразійською плитами. Вони описали вулкан як "протікаючу трубу магми із зони низької швидкості", припускаючи, що магма безперервно виривається вгору через тріщини.

Ці висновки можуть покращити наукове розуміння поведінки вулканічних систем поблизу складних меж плит. Краще знання про активність Етни може допомогти дослідникам точніше відстежувати закономірності вивержень та покращити оцінку вулканічних ризиків для мільйонів людей.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали IFLScience, JGR Solid Earth.