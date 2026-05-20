Происхождение вулкана Этна наконец объяснили: его лава была слишком аномальной (фото)

Ученые, изучающие вулканическую активность в Италии, предложили новое объяснение происхождения Этны — самого активного вулкана Европы. Исследование было сосредоточено на том, почему вулкан продолжает извергаться несколько раз в год, несмотря на то, что его возраст превышает 500 000 лет.

Большинство вулканов остаются неактивными в течение лет или даже десятилетий между извержениями, что делает Этну необычной среди крупных вулканических систем.

Исследователи объяснили, что почти все вулканы на Земле связаны с одним из трех геологических процессов. Один процесс происходит, когда тектонические плиты раздвигаются, позволяя горячему материалу мантии подниматься к поверхности.

Другой происходит в зонах субдукции, где одна тектоническая плита скользит под другую, а вода снижает температуру плавления мантии, создавая взрывные вулканы, такие как те, что находятся вокруг Тихоокеанского огненного кольца. Третий процесс связан с горячими точками мантии, где тепло из глубин Земли ослабляет земную кору и образует вулканические острова, такие как Гавайи.

Этна давно смущает вулканологов, поскольку химический состав ее магмы напоминает магму из вулканов горячих точек, хотя поблизости нет ни одной горячей точки. Вместо этого вулкан расположен вблизи границы плит и зоны субдукции, которые обычно образуют разные типы магмы. Эта необычная комбинация может объяснить, почему Этна испытывает частые небольшие извержения, а не редкие катастрофические взрывы, что уменьшило уровень разрушений для людей, живущих на Сицилии.

Себастьян Пиле и его коллеги исследовали лавовые потоки, образовавшиеся на протяжении долгой истории Этны. Их исследование показало, что лава становилась все более щелочной на протяжении последних 250 000 лет, что делает ее более похожей на лаву, связанную с горячими точками мантии. По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что магма поднималась из верхней мантии.

Команда выдвинула гипотезу, что Этна действует не так, как большинство вулканов, которые часто накапливают магму незадолго до извержений. Вместо этого Этна, вероятно, получает постоянные небольшие вливания магмы непосредственно из глубин мантии. Движение африканской и евразийской тектонических плит, похоже, выталкивает магму вверх через трещины в евразийской плите. Поскольку Этна расположена над плотной сетью трещин, магма может проникать через эти отверстия с расстояния до 50 километров.

Исследователи связали Этну с редкой категорией вулканов, известной как "петит-споты", впервые обнаруженной вблизи Японии около двух десятилетий назад. Это небольшие вулканические образования, находящиеся на дне океана и, как считается, образуются, когда тектонические плиты трескаются во время изгиба вблизи зон субдукции. Новое исследование предполагает, что подобный процесс мог создать Этну, хотя и в значительно большем масштабе.

"Наше исследование предполагает, что Этна могла образоваться по механизму, подобному тому, что порождает подводные вулканы типа "петит-споты", — отметил Пиле в своем заявлении. "Это неожиданно, поскольку ранее такие процессы наблюдались только в очень небольших вулканических образованиях, высота которых обычно не превышала нескольких сотен метров. Зато Этна — это большой стратовулкан, активность которого началась около 500 000 лет назад и который сейчас возвышается более чем на 3 000 метров над уровнем моря".

Исследователи также считают, что изменения в скорости лавовых потоков Этны связаны с изменением давления между Африканской и Евразийской плитами. Они описали вулкан как "протекающую трубу магмы из зоны низкой скорости", предполагая, что магма непрерывно вырывается вверх через трещины.

Эти выводы могут улучшить научное понимание поведения вулканических систем вблизи сложных границ плит. Лучшее знание об активности Этны может помочь исследователям точнее отслеживать закономерности извержений и улучшить оценку вулканических рисков для миллионов людей.

При написании этого материала использованы материалы IFLScience, JGR Solid Earth.