Раскрыт секрет Великой китайской стены: найдены скрытые артефакты (фото)

На участке Великой китайской стены вблизи Пекина археологи обнаружили редкую группу археологических находок, связанных с военной жизнью и повседневным бытом времён династии Мин. Открытия стали результатом археологических работ, связанных с проектами по консервации в горной местности района Хуайроу.

Эксперты исследовали сторожевые башни № 117, 118 и 119, а также прилегающие участки стены. Во время раскопок нашли большую пушку XVII века, отапливаемые кирпичные спальные площадки, строительный кирпич с надписями, остатки пищи, кости животных, а также свидетельства того, как солдаты жили внутри сторожевых башен.

Исследователи обнаружили более 300 артефактов, связанных с оружием, архитектурой и повседневной жизнью. Самым важным предметом стала чугунная пушка, датированная 1632 годом, во времена правления императора Чжунчжэня из династии Мин. Пушка длиной 89,2 сантиметра, весила около 112 килограммов и стала самой большой пушкой, которую когда-либо находили на участке Цзянькоу.

Несмотря на коррозию, части надписи на пушке сохранились. Исследователи отметили, что эти отметки могут помочь историкам изучить производство огнестрельного оружия эпохи Мин, системы военного снабжения и распространение артиллерийских технологий между Китаем и Европой.

Фото: Shang Heng

Пушка также имеет черты, связанные с так называемой пушкой Хунъи, которую часто называют "пушкой красных варваров" и которая базировалась на артиллерии европейского образца, завезенной в Китай в поздний период династии Мин. Ее конструкция свидетельствует о том, что Цзянькоу был не только символической пограничной стеной, но и активной зоной военной обороны, оснащенной тяжелым оружием.

Пушка соответствовала расположенным рядом артиллерийским платформам, ранее идентифицированным археологами. Это подтвердило гипотезу, что такое оружие было частью стандартной оборонительной системы вдоль важных участков стены. Раскопки также помогли исследователям лучше понять, как военные силы династии Мин организовывали оборону в сложной горной местности.

В сторожевой башне 117 ученые нашли стелу из голубого камня, которая давала дату строительства части стены 1573 годом. Надпись предоставила исследователям важную хронологию для сравнения соседних сооружений и изучения развития оборонительной сети Цзянькоу в период династии Мин.

Фото: Wikimedia Commons

Между тем в сторожевой башне 118 археологи обнаружили самую большую отапливаемую кирпичную кровать, известную как "кан", которую когда-либо находили в Цзянькоу. Археологи также нашли печь внутри башни, что показывает, как солдаты выживали в морозные зимы в горах. Остатки свидетельствуют, что войска, размещенные вдоль стены, готовили пищу, ремонтировали снаряжение и длительное время жили в изоляции.

Одни из самых личных свидетельств происходят из строительных кирпичей. Два кирпича имели производственные маркировки, указывающие на вес и ссылки на "северную печь". Эти детали помогли исследователям понять, как строители организовывали производство материалов и транспортировали материалы по пересеченной местности. На другом кирпиче было написано от руки сообщение, которое, как полагают, оставил рабочий: "Нет вина, нет отдыха; три года тяжелого труда поседели мои волосы".

Исследователи также обнаружили растительные волокна, смешанные с известковым раствором. Эти волокна, вероятно, добавляли для укрепления строительного материала, что свидетельствует о том, что рабочие использовали практические инженерные методы в дополнение к имперскому планированию.

На месте раскопок также были обнаружены обугленные растительные остатки, урожай и кости животных. Некоторые кости животных имели следы обработки, что свидетельствует о том, что солдаты готовили пищу в гарнизоне. Эти находки могут помочь экспертам воссоздать более четкое представление о питании, медицине и окружающей среде у стены в эпоху династии Мин.

Эти открытия показали, как солдаты защищали границу, как рабочие организовывали строительство и как общины выживали в суровых горных условиях. Исследователи также отметили важность сочетания археологии с работами по консервации, особенно в таких уязвимых участках, как Цзянькоу, где погода и эрозия угрожают сооружению.

При написании этого материала использованы материалы Arkeonews, Wikipedia.