Полтонны серебра и 27 пушек: затонувший корабль контрабандистов XVII века удивил находками (фото)

Ученые, исследующие затонувший корабль XVII века в Кадисском заливе, обнаружили, что он был связан с атлантической контрабандной сетью. Затонувший корабль, известный как "Дельта I", подняли с морского дна во время строительных работ, связанных с портом Кадиса, но недавний археологический анализ дал гораздо более четкое представление о прошлом судна.

Затонувший корабль обнаружили во время дноуглубительных работ вблизи Кадиса, а затем, в июле 2024 года, его подняли со дна гавани после месяцев подготовки командами подводных археологов и региональными специалистами по культурному наследию.

В предыдущих отчетах Андалузского института исторического наследия отмечалось, что нижняя часть корабля сохранилась под слоями песка и ила. Археологи задокументировали около 20 метров конструкции судна, а также железные пушки шведского производства, серебряные слитки из горных регионов Оруро и Потоси в современной Боливии, останки животных, корабельное оборудование и бронзовый колокол с надписью "Jesús, María y José 1671".

Согласно исследованию археологов Эрнесто Дж. Тобосо Суареса и Хосефы Марти Солано, корабль, вероятно, был построен в иберо-атлантическом регионе, но находился на службе во Франции. Исследователи объяснили, что судно перевозило 27 шведских железных пушек Finbanker, которые, вероятно, были приобретены через голландских торговцев оружием, которые играли важную роль на европейском рынке оружия в 1600-х годах.

Пушки имели следы интенсивного использования и повреждений. Исследователи идентифицировали пять различных калибров пушек, датируемых второй половиной XVII века. Часть находок были неполными: в них не хватало важных стрелковых частей или было повреждено крепление.

Отсутствие лафетов вызвало дополнительные вопросы у археологов. Некоторые из этих пушек, возможно, уже были непригодными для использования и транспортировались просто как балласт, тогда как другие повреждения могли быть следствием боевых действий или самого затопления.

Серебряный груз стал одной из самых обсуждаемых частей расследования. Официальные записи 2024 года упоминали 22 серебряных слитка, тогда как новое археологическое исследование сосредоточилось главным образом на 18 слитках общим весом около полутонны.

Как сообщается, на одном серебряном слитке была отчеканена дата 1667 год. Исследователи, на которых ссылаются испанские СМИ, предположили, что серебро, вероятно, перевозилось как контрабанда, чтобы избежать строгой системы налогообложения и монополии Испании на драгоценные металлы, поступавшие из Америки.

В то время Испания жестко контролировала торговлю в Атлантике, а Севилья официально доминировала в торговле с Новым Светом. Однако Кадис становился все более важным центром судоходства благодаря своему стратегическому расположению и связям с Атлантикой. Сочетание иностранной артиллерии и серебра из Южной Америки показывает, что купцы и военно-морские операторы часто обходили официальные ограничения, когда этого требовала прибыль или военные нужды.

Исследователи также отметили, что археологическое место было нарушено еще до начала раскопок. Дноуглубительные работы и подводное строительство изменили первоначальное расположение многих предметов, что затруднило определение точного плана корабля на момент его затопления.

Несмотря на это, эксперты считают, что "Дельта I" остается одной из важнейших находок подводной археологии в Южной Европе, поскольку она отражает взаимосвязанные торговые и военные системы атлантического мира.

В заливе Кадиса уже было сделано несколько важных открытий, связанных с многовековой морской торговлей, колониальной деятельностью и военно-морскими действиями. Во время тех же работ по расширению порта было обнаружено еще два затонувших корабля, названные "Дельта II" и "Дельта III".

Современные технологии играют ключевую роль в исследовании. Археологи используют 3D-моделирование, фотограмметрию, анализ древесины и дендроархеологию для изучения остатков. Образцы древесины исследуются с помощью научных учреждений, в частности Испанского национального совета по исследованиям и университетов в Уэльсе, Лиссабоне и Аликанте. Эти исследования могут выявить, откуда происходила древесина корабля и как было построено судно.

Хотя настоящее название корабля остается неизвестным, "Дельта I" уже дает чрезвычайно подробный взгляд на экономические и военные реалии Атлантики XVII века. Его шведские пушки, французские связи, голландские торговые контакты и южноамериканское серебро показывают, как торговля, война, налогообложение и контрабанда были тесно связаны между Европой и Америкой.

При написании этого материала использованы материалы Arkeonews, The Andalusian Institute of Historical Heritage.