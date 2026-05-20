Півтони срібла та 27 гармат: затонулий корабель контрабандистів XVII століття здивував знахідками (фото)

Вчені, які досліджують затонулий корабель XVII століття в Кадіській затоці, виявили, що він був пов'язаний з атлантичною контрабандною мережею. Затонулий корабель, відомий як "Дельта I", підняли з морського дна під час будівельних робіт, пов'язаних з портом Кадіса, але нещодавній археологічний аналіз дав набагато чіткіше уявлення про минуле судна.

Затонулий корабель виявили під час днопоглиблювальних робіт поблизу Кадіса, а згодом, у липні 2024 року, його підняли з дна гавані після місяців підготовки командами підводних археологів та регіональними фахівцями з культурної спадщини.

У попередніх звітах Андалузького інституту історичної спадщини зазначалося, що нижня частина корабля збереглася під шарами піску та мулу. Археологи задокументували близько 20 метрів конструкції судна, а також залізні гармати шведського виробництва, срібні злитки з гірничих регіонів Оруро та Потосі в сучасній Болівії, останки тварин, корабельне обладнання та бронзовий дзвін з написом "Jesús, María y José 1671".

Згідно з дослідженням археологів Ернесто Дж. Тобосо Суареса та Хосефи Марті Солано, корабель, ймовірно, був побудований в іберо-атлантичному регіоні, але перебував на службі у Франції. Дослідники пояснили, що судно перевозило 27 шведських залізних гармат Finbanker, які, ймовірно, були придбані через голландських торговців зброєю, які відігравали важливу роль на європейському ринку зброї у 1600-х роках.

Гармати мали сліди інтенсивного використання та пошкоджень. Дослідники ідентифікували п’ять різних калібрів гармат, що датуються другою половиною XVII століття. Частина знахідок були неповними: у них бракувало важливих стрілецьких частин або було пошкоджено кріплення.

Відсутність лафетів викликала додаткові запитання в археологів. Деякі з цих гармат, можливо, вже були непридатними для використання і транспортувалися просто як баласт, тоді як інші пошкодження могли бути наслідком бойових дій або самого затоплення.

Срібний вантаж став однією з найбільш обговорюваних частин розслідування. Офіційні записи 2024 року згадували 22 срібні злитки, тоді як нове археологічне дослідження зосередилося головним чином на 18 злитках загальною вагою близько півтонни.

Як повідомляється, на одному срібному злитку була викарбувана дата 1667 рік. Дослідники, на яких посилаються іспанські ЗМІ, припустили, що срібло, ймовірно, перевозилося як контрабанда, щоб уникнути суворої системи оподаткування та монополії Іспанії на дорогоцінні метали, що надходили з Америки.

У той час Іспанія жорстко контролювала торгівлю в Атлантиці, а Севілья офіційно домінувала в торгівлі з Новим Світом. Однак Кадіс ставав все більш важливим центром судноплавства завдяки своєму стратегічному розташуванню та зв’язкам з Атлантикою. Поєднання іноземної артилерії та срібла з Південної Америки свідчить про те, що купці та військово-морські оператори часто обходили офіційні обмеження, коли цього вимагали прибуток або військові потреби.

Дослідники також зазначили, що археологічне місце було порушене ще до початку розкопок. Днопоглиблювальні роботи та підводне будівництво змінили початкове розташування багатьох предметів, що ускладнило визначення точного плану корабля на момент його затоплення.

Попри це, експерти вважають, що "Дельта I" залишається однією з найважливіших знахідок підводної археології в Південній Європі, оскільки вона відображає взаємопов’язані торгівельні та військові системи атлантичного світу.

У затоці Кадіса вже було зроблено кілька важливих відкриттів, пов’язаних із багатовіковою морською торгівлею, колоніальною діяльністю та військово-морськими діями. Під час тих самих робіт з розширення порту було виявлено ще два затонулі кораблі, названі "Дельта II" та "Дельта III".

Сучасні технології відіграють ключову роль у дослідженні. Археологи використовують 3D-моделювання, фотограмметрію, аналіз деревини та дендроархеологію для вивчення залишків. Зразки деревини досліджуються за допомогою наукових установ, зокрема Іспанської національної ради з досліджень та університетів у Уельсі, Лісабоні й Аліканте. Ці дослідження можуть виявити, звідки походила деревина корабля та як було побудовано судно.

Хоча справжня назва корабля залишається невідомою, "Дельта I" вже дає надзвичайно детальний погляд на економічні та військові реалії Атлантики XVII століття. Його шведські гармати, французькі зв’язки, голландські торговельні контакти та південноамериканське срібло показують, як торгівля, війна, оподаткування та контрабанда були тісно пов’язані між Європою та Америкою.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали Arkeonews, The Andalusian Institute of Historical Heritage.