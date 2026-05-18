Маленький артефакт приховував велику таємницю: 1700-річна знахідка спантеличила дослідників (фото)

У Німеччині археологи виявили незвичайну скляну намистину на місці поселення, якому 1700 років, і ця знахідка порушила питання про те, як люди повторно використовували цінні предмети в пізньоримський період. Намистину, прикрашену блідими хвилястими смугами, знайшли в Ліберзе під час розкопок, проведених перед початком робіт із видобутку гравію в цьому районі.

Розкопки проводилися з грудня 2025 року по квітень 2026 року на площі приблизно 3 200 квадратних метрів. Дослідники з Landesamt für Archäologie Sachsen обстежили територію, перш ніж роботи з видобутку гравію могли пошкодити будь-які історичні залишки, приховані під землею.

Команда виявила залишки поселення, що датується III–V століттями н. е., періодом, коли Центральна Європа переживала значні політичні та соціальні зміни, пов’язані з епохою великого переселення народів.

Ліберзе розташоване в Саксонській долині Ельби між містами Різа та Торгау. Археологи задокументували ями від стовпів та залишки кількох дерев'яних довгих будинків, а також менші заглиблені споруди, відомі як ямні будинки або Grubenhäuser.

Довгі будинки мали довжину до 20 метрів і, ймовірно, використовувалися як житло та притулок для тварин, що свідчить про те, наскільки тісно повсякденне життя та сільськогосподарська діяльність були пов'язані в цьому поселенні.

Менші ямні будинки, судячи з усього, використовувалися для зберігання та господарських робіт. В одній з цих будівель вчені знайшли докази виробництва текстилю. Археологи виявили 30 глиняних тягарів для ткацького верстата, які колись кріпилися до вертикальних ткацьких верстатів, щоб утримувати нитки натягнутими під час ткання.

Вчені також знайшли глиняне прясло — невеликий предмет, який використовувався для прядіння вовни в нитку. У пізньоримський імперський період овеча вовна була одним з основних матеріалів для виготовлення одягу в більшій частині Європи.

Темна скляна намистина стала особливо важливою, оскільки її виявили в ямі поселення, а не всередині могили. Подібні намистини зазвичай пов'язують із похованнями жінок та особистими прикрасами.

Наразі дослідники вважають, що цей предмет пізніше міг бути використаний для прядіння вовни. Його розмір, вага та місце знахідки підтверджують цю гіпотезу, хоча археологи ще не підтвердили її з упевненістю.

Якщо це припущення правильне, то ця намистина може продемонструвати, як предмети змінювали своє призначення з часом у сільських громадах. Предмет, який колись служив прикрасою або мав соціальне значення, згодом став практичним побутовим інструментом. Таке повторне використання було поширеним у поселеннях, де матеріали та вироби ручної роботи мали високу цінність.

Більш масштабні розкопки також виявили ознаки переважно самодостатньої економіки села. Археологи знайшли уламки кераміки, сліди збереженого зерна та обпалену глину зі стін будівель. Обгоріле зерно та обпалена глиняна штукатурка свідчать про те, що в якийсь момент своєї історії поселення зазнало серйозної пожежі. Дослідники ще не встановили, чи саме пожежа стала причиною покидання села.

Наразі тривають подальші наукові дослідження, зокрема радіовуглецеве датування вугілля та рослинних решток. Ці аналізи можуть допомогти встановити більш точні часові рамки як для самого поселення, так і для руйнівної пожежі.

Розкопки в Ліберзе дають змогу детальніше ознайомитися з сільським життям у Саксонії до та під час ранніх германських міграцій. Довгі будинки поселення, інструменти для ткацтва, ями для зберігання та обгорілі споруди свідчать про те, як місцеві громади виживали завдяки землеробству, ткацтву та домашньому виробництву.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали Arkeonews, Landesamt für Archäologie Sachsen.