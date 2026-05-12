Археологи відкрили древню могилу: ніхто не очікував знайти кільця Венделя (фото)

Поблизу міста Норрчепінг, Швеція, археологи виявили надзвичайно рідкісні шийні кільця бронзової доби, заховані в стародавній могилі. Відкриття відбулося під час розкопок, проведених перед будівництвом нового житлового комплексу.

Дослідники обстежили ширшу територію пізньої бронзової доби, на якій було виявлено могили, сліди поселень та наскельні малюнки, що датуються приблизно 1100–500 роками до н. е., пише Фокус.

Археологи виявили доісторичне ритуальне місце, яке колись розташовувалося біля стародавньої прибережної затоки. Вчені знайшли бронзові артефакти всередині кам’яного похоронного пам’ятника, збудованого навколо великого центрального каменю.

У могилі містилися кремовані людські останки, розміщені частково в урні, а частково — у невеликих ямках, викопаних у землі. Обпалені кістки також були розкидані по всьому кам'яному та ґрунтовому шару могили.

Два бронзові кільця були розміщені між каменями вздовж східного боку похоронного пам'ятника, окремо від кремованих останків. За словами археолога Альфа Ерікссона, ця знахідка стала цілковитою несподіванкою.

Вчені знайшли бронзові артефакти всередині кам"яного похоронного пам"ятника, збудованого навколо великого центрального каменю Фото: Arkeologerna

"Ми ніколи не очікували відкрити щось подібне", — сказав Ерікссон. "Знайти два нашийні кільця разом у такому похованні — це незвично, можливо, навіть унікально".

Ці предмети відомі як "кільця Венделя" — особливий тип нашийних прикрас бронзової доби. Майстри відливали кільця з бронзи та скручували їх у протилежних напрямках, створюючи їхню спіральну форму. Одне кільце було більшим і тоншим, а друге — меншим, важчим і з більш деталізованим профілем.

Кільця Венделя є дуже рідкісними знахідками в Швеції та ширшому скандинавському регіоні. Раніше такі зразки виявляли у водно-болотних угіддях, зокрема на болотах, де люди, ймовірно, залишали бронзові предмети як ритуальні жертви. Археологи вважають, що жінки високого статусу могли носити ці кільця як символи ідентичності, багатства або соціального статусу.

У регіоні Естергетланд раніше було знайдено лише кілька подібних артефактів. Одне важливе раннє відкриття було зроблено поблизу міста Герадшаммар, де археологи виявили два пов’язані між собою кільця в болотних відкладах. Знахідка в Марбі виділяється тим, що кільця були розміщені безпосередньо всередині похоронного пам’ятника, пов’язаного з кремаційними похованнями, а не на болотах.

Зараз дослідники вивчають, чи слугували кільця ритуальними жертвоприношеннями, пов’язаними з померлими, чи належали вони особам, похованим на цьому місці. Майбутній аналіз кремованих кісток також може виявити, скільки людей було поховано всередині пам'ятника.

Ці предмети відомі як "кільця Венделя" — особливий тип нашийних прикрас бронзової доби Фото: Arkeologerna

Розкопки на цій ділянці також виявили свідчення набагато складнішого ландшафту бронзової доби, ніж очікували експерти. Археологи ідентифікували залишки доісторичних будинків разом із двома великими курганами, зробленими з каменів, розтрісканих вогнем.

Упродовж багатьох років дослідники вважали, що ці кургани були переважно сміттєвими купами, пов’язаними з приготуванням їжі та повсякденною діяльністю. Нещодавні археологічні дослідження вказують на те, що вони могли мати також церемоніальне або похоронне значення.

У Марбі один курган, судячи з усього, був навмисно перетворений на похоронний пам’ятник у бронзовій добі. Другий курган містив велику кількість обпаленого каменю, фрагментів кераміки та шматків глини, які, як вважають, походять зі стіни будинку, знищеного вогнем. Під курганом археологи також виявили два концентричні кам'яні кола — елемент, який зазвичай пов'язують із похоронними пам'ятками того ж періоду.

Ці знахідки дали дослідникам нове уявлення про ритуальні вірування та символічні традиції спільнот бронзової доби, що жили у східній Швеції тисячі років тому. Археологи продовжують документувати це місце, сподіваючись, що подальший аналіз може розкрити додаткову інформацію про людей, які колись використовували цю місцевість для похоронних церемоній та ритуальних дій.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Heritage Daily, Arkeologerna.