Археологи открыли древнюю могилу: никто не ожидал найти кольца Венделя (фото)

Вблизи города Норрчепинг, Швеция, археологи обнаружили чрезвычайно редкие шейные кольца бронзового века, спрятанные в древней могиле. Открытие произошло во время раскопок, проведенных перед строительством нового жилого комплекса.

Исследователи обследовали более широкую территорию позднего бронзового века, на которой были обнаружены могилы, следы поселений и наскальные рисунки, датируемые примерно 1100-500 годами до н. э., пишет Фокус.

Археологи обнаружили доисторическое ритуальное место, которое когда-то располагалось возле древнего прибрежного залива. Ученые нашли бронзовые артефакты внутри каменного погребального памятника, выстроенного вокруг большого центрального камня.

В могиле находились кремированные человеческие останки, размещенные частично в урне, а частично — в небольших ямках, выкопанных в земле. Обожженные кости также были разбросаны по всему каменному и грунтовому слою могилы.

Два бронзовых кольца были размещены между камнями вдоль восточной стороны погребального памятника, отдельно от кремированных останков. По словам археолога Альфа Эрикссона, эта находка стала полной неожиданностью.

"Мы никогда не ожидали открыть нечто подобное", — сказал Эрикссон. "Найти два нашейных кольца вместе в таком захоронении — это необычно, возможно, даже уникально".

Эти предметы известны как "кольца Венделя" — особый тип нашейных украшений бронзового века. Мастера отливали кольца из бронзы и скручивали их в противоположных направлениях, создавая их спиральную форму. Одно кольцо было больше и тоньше, а второе — меньше, тяжелее и с более детализированным профилем.

Кольца Венделя являются очень редкими находками в Швеции и широком скандинавском регионе. Ранее такие образцы обнаруживали в водно-болотных угодьях, в частности на болотах, где люди, вероятно, оставляли бронзовые предметы как ритуальные жертвы. Археологи считают, что женщины высокого статуса могли носить эти кольца как символы идентичности, богатства или социального статуса.

В регионе Эстергетланд ранее было найдено лишь несколько подобных артефактов. Одно важное раннее открытие было сделано вблизи города Герадшаммар, где археологи обнаружили два связанных между собой кольца в болотных отложениях. Находка в Марбе выделяется тем, что кольца были размещены непосредственно внутри погребального памятника, связанного с кремационными захоронениями, а не на болотах.

Сейчас исследователи изучают, служили ли кольца ритуальными жертвоприношениями, связанными с умершими, или принадлежали они лицам, похороненным на этом месте. Будущий анализ кремированных костей также может выявить, сколько людей было похоронено внутри памятника.

Раскопки на этом участке также обнаружили свидетельства гораздо более сложного ландшафта бронзового века, чем ожидали эксперты. Археологи идентифицировали остатки доисторических домов вместе с двумя большими курганами, сделанными из камней, растресканных огнем.

В течение многих лет исследователи считали, что эти курганы были преимущественно мусорными кучами, связанными с приготовлением пищи и повседневной деятельностью. Недавние археологические исследования указывают на то, что они могли иметь также церемониальное или погребальное значение.

В Марбе один курган, судя по всему, был намеренно превращен в погребальный памятник в бронзовом веке. Второй курган содержал большое количество обожженного камня, фрагментов керамики и кусков глины, которые, как полагают, происходят из стены дома, уничтоженного огнем. Под курганом археологи также обнаружили два концентрических каменных круга — элемент, который обычно связывают с погребальными памятниками того же периода.

Эти находки дали исследователям новое представление о ритуальных верованиях и символических традициях сообществ бронзового века, живших в восточной Швеции тысячи лет назад. Археологи продолжают документировать это место, надеясь, что дальнейший анализ может раскрыть дополнительную информацию о людях, которые когда-то использовали эту местность для погребальных церемоний и ритуальных действий.

При написании этого материала использованы источники: Heritage Daily, Arkeologerna.