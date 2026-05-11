Третий по величине: в Дании нашли клад золотых браслетов эпохи викингов (фото)

На севере Дании обнаружили один из крупнейших золотых кладов эпохи викингов в стране. В коллекцию, которая сейчас называется "Сокровище Ролда", входят шесть целых золотых браслетов общим весом 762,5 грамма.

Эти находки стали третьим по величине золотым кладом эпохи викингов, когда-либо зарегистрированным в Дании, после предыдущих находок в Тиссо и Фестеде, пишет Фокус.

Первые два браслета нашел местный житель, который заметил золото, частично обнаженное в земле рядом с лесной полевой дорогой. Предметы были доставлены в музей Нордъюске 22 апреля для оценки по системе "данефе" — датской системы, используемой для оценки исторически важных находок сокровищ.

Археологи провели детальное обследование территории с помощью металлоискателей Фото: Nordjyske Museer

Археологи быстро идентифицировали находки как браслеты из чистого золота, датируемые эпохой викингов. "Это совершенно исключительная находка. Мы просто никогда раньше не сталкивались с чем-то подобным здесь, в музее", — сказал Торбен Сарау руководитель отдела культурного наследия и археолог музея Нордьюске.

После этого археологи провели детальное обследование территории с помощью металлоискателей. Их поиски обнаружили еще один скрученный золотой браслет вблизи первоначального места находки. Примерно в 15 метрах от него они нашли еще три браслета, которые лежали вместе. Все шесть предметов остались неповрежденными, что сделало находку еще более необычной.

Золотые браслеты символизировали богатство, лояльность, социальный статус и политические связи

Последние три браслета могут указать, где именно была изначально закопана часть клада. Поскольку предметы лежали друг на друге, археологи считают, что клад был спрятан намеренно.

Золотые браслеты в обществе викингов были гораздо больше, чем просто украшениями. Они символизировали богатство, лояльность, социальный статус и политические связи. Лидеры могли дарить браслеты своим доверенным последователям, а элитные семьи использовали их для демонстрации власти.

Торбен Сарау объяснил, что в эпоху викингов золото принадлежало преимущественно "абсолютной элите общества", что помогает понять, почему такие находки являются чрезвычайно редкими. Серебряные браслеты того же периода более распространены в Скандинавии, но образцы из чистого золота найти гораздо сложнее.

Внимание археологов привлекло искусное исполнение артефактов. Три из них были скручены из двойных золотых стержней, а один был украшен инкрустацией из тонкой золотой проволоки и застежкой в форме шарика.

Другие браслеты были сформированы из гладких стержней или проволоки и имели закрученные застежки, так называемые "бегущие узлы". Один золотой браслет имел прикрепленное к нему меньшего размера кольцо того же стиля. Другой артефакт отличался концами, украшенными зигзагообразными узорами и треугольными орнаментами.

Идеальное состояние предметов дает археологам важные подсказки. Золото и серебро эпохи викингов часто разрезали на мелкие кусочки, чтобы продать как драгоценный металл. Эти браслеты сохранились целыми, что свидетельствует о том, что они имели большую символическую и политическую ценность, а не служили обычным платежным металлом.

Археологи обычно рассматривают два объяснения, когда ценные предметы эпохи викингов находят похороненными вместе. Сокровище могло быть спрятано для защиты в опасные времена, или его могли разместить намеренно как часть ритуальной практики, связанной с верованиями и властью. Сокровище Ролда дает редкий взгляд на период, когда богатство, религия и лидерство были тесно связаны.

Археологические исследования уже завершились, и представители музея Нордъюске надеется, что браслеты вскоре выставят в Историческом музее Ольборга, что позволит посетителям увидеть одну из самых выдающихся находок Дании.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, Nordjyske Museer.