Третій за величиною: у Данії знайшли скарб золотих браслетів епохи вікінгів (фото)

На півночі Данії виявили один із найбільших золотих скарбів епохи вікінгів у країні. До колекції, яка зараз називається "Скарб Ролда", входять шість цілих золотих браслетів загальною вагою 762,5 грама.

Ці знахідки стали третім за величиною золотим скарбом епохи вікінгів, коли-небудь зареєстрованим в Данії, після попередніх знахідок у Тіссо та Фестеді, пише Фокус.

Перші два браслети знайшов місцевий житель, який помітив золото, частково оголене в землі поруч із лісовою польовою дорогою. Предмети були доставлені до музею Норд’юске 22 квітня для оцінки за системою "данефе" — датської системи, що використовується для оцінки історично важливих знахідок скарбів.

Археологи провели детальне обстеження території за допомогою металошукачів Фото: Nordjyske Museer

Археологи швидко ідентифікували знахідки як браслети з чистого золота, що датуються епохою вікінгів. "Це абсолютно виняткова знахідка. Ми просто ніколи раніше не стикалися з чимось подібним тут, у музеї", — сказав Торбен Сарау керівник відділу культурної спадщини та археолог музею Норд’юске.

Після цього археологи провели детальне обстеження території за допомогою металошукачів. Їхні пошуки виявили ще один скручений золотий браслет поблизу початкового місця знахідки. Приблизно за 15 метрів від нього вони знайшли ще три браслети, що лежали разом. Усі шість предметів залишилися неушкодженими, що зробило знахідку ще більш незвичайною.

Золоті браслети символізували багатство, лояльність, соціальний статус та політичні зв"язки Фото: Nordjyske Museer

Останні три браслети можуть вказати, де саме була спочатку закопана частина скарбу. Оскільки предмети лежали один на одному, археологи вважають, що скарб був захований навмисно.

Золоті браслети у суспільстві вікінгів були набагато більше, ніж просто прикрасами. Вони символізували багатство, лояльність, соціальний статус та політичні зв’язки. Лідери могли дарувати браслети своїм довіреним послідовникам, а елітні родини використовували їх для демонстрації влади.

Лідери могли дарувати браслети своїм довіреним послідовникам, а елітні родини використовували їх для демонстрації влади Фото: Nordjyske Museer

Торбен Сарау пояснив, що в епоху вікінгів золото належало переважно "абсолютній еліті суспільства", що допомагає зрозуміти, чому такі знахідки є надзвичайно рідкісними. Срібні браслети того ж періоду є більш поширеними у Скандинавії, але зразки з чистого золота знайти набагато складніше.

Увагу археологів привернуло майстерне виконання артефактів. Три з них були скручені з подвійних золотих стрижнів, а один був прикрашене інкрустацією з тонкого золотого дроту та застібкою у формі кульки.

Інші браслети були сформовані з гладких стрижнів або дроту та мали закручені застібки, так звані "біжучі вузли". Один золотий браслет мав прикріплене до нього меншого розміру кільце того ж стилю. Інший артефакт вирізнявся кінцями, прикрашеними зигзагоподібними візерунками та трикутними орнаментами.

Ці браслети збереглися цілими, що свідчить про те, що вони мали більшу символічну та політичну цінність Фото: Nordjyske Museer

Ідеальний стан предметів дає археологам важливі підказки. Золото та срібло епохи вікінгів часто розрізали на дрібні шматочки, щоб продати як дорогоцінний метал. Ці браслети збереглися цілими, що свідчить про те, що вони мали більшу символічну та політичну цінність, а не слугували звичайним платіжним металом.

Археологи зазвичай розглядають два пояснення, коли цінні предмети епохи вікінгів знаходять похованими разом. Скарб міг бути захований для захисту в небезпечні часи, або його могли розмістити навмисно як частину ритуальної практики, пов’язаної з віруваннями та владою. Скарб Ролда дає рідкісний погляд на період, коли багатство, релігія та лідерство були тісно пов’язані.

Археологічні дослідження вже завершилися, і представники музею Норд’юске сподівається, що браслети незабаром виставлять в Історичному музеї Ольборга, що дозволить відвідувачам побачити одну з найвизначніших знахідок Данії.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews, Nordjyske Museer.