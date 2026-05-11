Этим артефактам более 2500 лет: археологи нашли клад бронзовых браслетов в Польше (фото)

Вблизи села Бунятиче в Польше недавно обнаружили клад украшений бронзового века. Всего нашли 18 бронзовых предметов, преимущественно браслетов и ножных браслетов, общим весом около 3,6 килограмма.

Находку впервые обнаружил лицензированный поисковик, который работал с разрешения органов охраны культурного наследия и владельца земли. Позже на место прибыли археологи, чтобы осмотреть территорию и безопасно изъять предметы, пишет Фокус.

Археологи отметили, что украшения были сложены вместе в небольшой яме на глубине около 30 сантиметров от поверхности земли. После очистки и первичной консервации специалисты обнаружили, что многие украшения сохранились в отличном состоянии и со временем могут быть выставлены на всеобщее обозрение.

Многие украшения сохранились в прекрасном состоянии и со временем могут быть выставлены на всеобщее обозрение Фото: LWKZ

Некоторые из браслетов имеют гладкую поверхность, а другие — детальную гравированную отделку. Археологи зафиксировали такие узоры, как диагональные надрезы, повторяющиеся канавки, ромбовидные формы и орнаменты, похожие на ветви пихты. Некоторые украшения, судя по всему, относятся к комплектам, а другие имеют перекрестные концы и тщательно проработанные завершения, что свидетельствует о высоком мастерстве металлообработки.

Одно из самых больших украшений выделяется благодаря плотному геометрическому орнаменту, покрывающему большую часть внешней поверхности. Другие изделия имеют более простые узоры, выполненные в виде узких нарезанных полос и повторяющихся насечек.

Эксперты связали клад с лужицкой культурой — обществом, известным укрепленными поселениями, кремационными захоронениями и производством бронзы на территории современной Польши и соседних регионов.

Специалисты датируют украшения периодом Гальштата D, примерно между 550 и 400 годами до н. э. В исследовании участвовали археологи из Замостья и Войцех Блайер из Кракова. Большие группы лужицких бронзовых украшений редко находят в Замостском уезде, где предыдущие находки обычно состояли из единичных артефактов или обломков.

Лужицкая культура играла важную роль в региональной торговле во время позднего бронзового века. Бронзовые предметы того времени перемещались торговыми путями, которые соединяли общины по всей Центральной Европе.

Подобные бронзовые сокровища ранее находили в Великой Польше, Поморье и Нижней Силезии, хотя находки такого масштаба остаются редкими в восточной Польше. Консерватор памятников Люблинского воеводства заявил: "Предметы вскоре будут официально переданы в музей в Замостье, который организует их профессиональную консервацию, специализированные исследования бронзы и тщательный типологический и хронологический анализ".

Эта находка дает археологам четкое представление о ремеслах, торговле и культурных традициях бронзового века в восточной Польше. Такие находки помогают исследователям понять, как древние сообщества использовали металлические предметы не только в повседневной жизни, но и в социальных и церемониальных мероприятиях, которые и через века вызывают вопросы.

При написании этого материала использованы источники: Heritage Daily, wlubelskim.pl.