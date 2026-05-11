Цим артефактам понад 2500 років: археологи знайшли скарб бронзових браслетів у Польщі (фото)

Поблизу села Бунятиче у Польщі нещодавно виявили скарб прикрас бронзової доби. Усього знайшли 18 бронзових предметів, переважно браслетів і ножних браслетів, загальною вагою близько 3,6 кілограма.

Знахідку вперше виявив ліцензований пошуковець, який працював з дозволу органів охорони культурної спадщини та власника землі. Пізніше на місце прибули археологи, щоб оглянути територію та безпечно вилучити предмети, пише Фокус.

Археологи зазначили, що прикраси були складені разом у невеликій ямі на глибині близько 30 сантиметрів від поверхні землі. Після очищення та первинної консервації фахівці виявили, що багато прикрас збереглися у чудовому стані і з часом можуть бути виставлені на загальний огляд.

Деякі з браслетів мають гладку поверхню, а інші — детальне гравійоване оздоблення. Археологи зафіксували такі візерунки, як діагональні надрізи, повторювані канавки, ромбоподібні форми та орнаменти, схожі на гілки ялиці. Деякі прикраси, судячи з усього, належать до комплектів, а інші мають перехресні кінці та ретельно опрацьовані завершення, що свідчить про високу майстерність металообробки.

Одна із найбільших прикрас виділяється завдяки щільному геометричному орнаменту, що покриває більшу частину зовнішньої поверхні. Інші вироби мають простіші візерунки, виконані у вигляді вузьких нарізаних смуг та повторюваних насічок.

Експерти пов’язали скарб із лужицькою культурою — суспільством, відомим укріпленими поселеннями, кремаційними похованнями та виробництвом бронзи на території сучасної Польщі та сусідніх регіонів.

Фахівці датують прикраси періодом Гальштату D, приблизно між 550 і 400 роками до н. е. У дослідженні брали участь археологи із Замостя та Войцех Блаєр із Кракова. Великі групи лужицьких бронзових прикрас рідко знаходять у Замостському повіті, де попередні знахідки зазвичай складалися з поодиноких артефактів або уламків.

Лужицька культура відігравала важливу роль у регіональній торгівлі під час пізньої бронзової доби. Бронзові предмети того часу переміщалися торговими шляхами, що з’єднували громади по всій Центральній Європі.

Подібні бронзові скарби раніше знаходили у Великій Польщі, Помор’ї та Нижній Сілезії, хоча знахідки такого масштабу залишаються рідкісними у східній Польщі. Консерватор пам’яток Люблінського воєводства заявив: "Предмети незабаром будуть офіційно передані до музею в Замості, який організує їх професійну консервацію, спеціалізовані дослідження бронзи та ретельний типологічний і хронологічний аналіз".

Ця знахідка дає археологам чітке уявлення про ремесла, торгівлю та культурні традиції бронзової доби у східній Польщі. Такі знахідки допомагають дослідникам зрозуміти, як стародавні спільноти використовували металеві предмети не тільки у повсякденному житті, а й у соціальних та церемоніальних заходах, які й через століття викликають питання.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Heritage Daily, wlubelskim.pl.