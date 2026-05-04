У Польщі виявили рідкісні артефакти: знахідки датуються Другою світовою війною (фото)

На сході Польщі пошуковці виявили комплекс артефактів часів Другої світової війни. Предмети знайшли в Рицькому повіті під час польових розвідок, проведених членами Історично-дослідницького товариства "Надвіслянське Уржече".

Дослідники зосередилися на районах, пов’язаних із пересуваннями в 1939 році Незалежної оперативної групи "Полісся" під командуванням Францішка Кліберга. Цей підрозділ відіграв важливу роль на початку війни, і пошуковці прагнули простежити його шлях через регіон, пише Фокус.

Команда повернулася на місце, яке вже було частково досліджено, де попередні знахідки вказували на присутність польських кавалерійських підрозділів, хоча докази були неповними.

Найважливішим предметом, знайденим під час останніх пошуків, стала польська кавалерійська шабля, відома як wz. 34, яку часто називають "Людвіковкою". Ця зброя використовувалася кавалерійськими підрозділами під час кампанії вересня 1939 року і досі тісно пов’язана з військовою історією Польщі.

Поряд із шаблею команда виявила кілька дрібніших предметів, зокрема уламки спорядження та лезо, яке, ймовірно, є багнетом "Перкун", хоча ця ідентифікація ще не підтверджена. Також пошуковці знайшли фрагмент польського військового жетона та кілька ґудзиків від уніформи того ж періоду.

Раніше під час пошуків у цій місцевості було виявлено інший тип матеріалів. Серед цих знахідок були монети з Риги та срібні дротяні монети, відомі як "царські сльози", що датуються XIV та XV століттями. Ці монети виявили невеликими скупченнями, на відміну від розкиданих військових предметів.

Наявність предметів з різних періодів свідчить про те, що з часом це місце могло виконувати різні функції. Середньовічні монети вказують на можливе використання як табору або місця зупинки задовго до війни, тоді як військові артефакти пов’язані з переміщенням військ у 1939 році. Зараз дослідники працюють над очищенням та консервацією знайдених предметів, а також наносять їх точне розташування на карту, щоб краще зрозуміти, як використовувалася ця територія.

Такі знахідки як шабля wz. 34 є відносно рідкісними і надають цінну інформацію про польські кавалерійські підрозділи на початку війни. Предмети, такі як частини уніформи та особисте спорядження, допомагають реконструювати, як солдати пересувалися по місцевості та що вони носили з собою.

Місцеві дослідники та групи волонтерів часто співпрацюють з органами охорони культурної спадщини, щоб задокументувати такі місця. Кожна нова знахідка доповнює історичні записи, допомагаючи скласти чіткіше уявлення про події на початковому етапі Другої світової війни.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Heritage Daily, Zwiadowca Historii.